Iran điều tàu sân bay Shahid Bagheri ra biển sẵn sàng đánh chặn hạm đội Mỹ?

Những hình ảnh vệ tinh tương ứng đã được nhà báo Mehdi H. đăng tải trên trang cá nhân của ông trên mạng xã hội X.

Trong những bức ảnh chụp ngày 26 tháng 1, con tàu đang neo đậu cách cảng Bandar Abbas khoảng 5 km về phía Nam.

Hiện tại, lý do cho hoạt động này vẫn chưa được giải thích chính thức. Có thể đây là một cuộc thử nghiệm trên biển theo kế hoạch, nhưng cũng có khả năng con tàu được đưa ra biển vì lý do an ninh - để bảo vệ trước những bất ổn tiềm tàng trong khu vực cảng.

Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể là do căng thẳng khu vực và mong muốn bảo toàn đơn vị chiến đấu. Tàu Shahid Bagheri được đưa vào biên chế ngày 6 tháng 2 năm 2025. Kể từ đó, nó hiếm khi ra khơi và không tham gia vào cuộc xung đột Iran - Israel gần đây.

Cần lưu ý thêm rằng các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên của con tàu này đã diễn ra vào tháng 11 năm 2024.

Vị trí của tàu Shahid Bagheri hôm 26 tháng 1.

Chiếc chiến hạm được các nguồn tin gọi là "tàu sân bay đầu tiên của Iran", là phiên bản cải tiến của tàu container Perarin, dài khoảng 240 mét, nó đã được sửa đổi để có sàn đáp và bệ phóng máy bay.

Việc bảo tồn cấu trúc thượng tầng nguyên bản, trải rộng toàn bộ chiều rộng của thân tàu, đã khiến việc bố trí tàu sân bay theo kiểu truyền thống với boong thẳng dọc theo chiều dài trở nên bất khả thi.

Thay vào đó, đường băng được đặt nghiêng so với trục dọc của con tàu, cho phép có đủ chiều dài cần thiết cho việc cất cánh và hạ cánh. Đồng thời, hiệu quả thực tiễn của kế hoạch này vẫn chưa rõ ràng, cũng như danh sách các loại máy bay thực sự có thể đóng quân và cất cánh từ con tàu nói trên.

Sân bay Shahid Bagheri chủ yếu được thiết kế để phục vụ hoạt động của máy bay không người lái và trực thăng.

Con tàu có khả năng đi biển đạt tới 9 điểm và tầm hoạt động được công bố khoảng 22.000 hải lý, theo các nhà phát triển, điều này cho phép nó hiện diện ở những khu vực xa xôi của Đại dương Thế giới trong tối đa 1 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Đường băng dài của tàu khoảng 180 mét, chiếc chiến hạm này còn được trang bị 8 tên lửa chống hạm Noor, 8 tên lửa phòng không Kowsar-222, 1 bệ pháo với pháo tự động 30 mm, và theo một số báo cáo chưa được xác nhận, đi kèm 2 tháp pháo điều khiển từ xa với pháo 20 mm.