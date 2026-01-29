Sau khi bắt giữ 7 tàu chở dầu liên quan đến Venezuela, Mỹ vừa thực hiện động thái chưa từng có

Mỹ đang bàn giao một tàu chở dầu cho Venezuela mà Washington đã thu giữ trong tháng này, Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành trả tàu.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã tìm cách siết kiểm soát đối với nhiều tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela và đã thực hiện 7 vụ bắt giữ kể từ cuối năm ngoái.

Theo lời quan chức giấu tên, tàu chở dầu được bàn giao cho chính quyền Venezuela là siêu tàu chở dầu M/T Sophia mang cờ Panama. Họ không nêu rõ lý do tại sao tàu này được trả lại.

Tàu Sophia đã bị Lực lượng Bảo vệ bờ biển và quân đội Mỹ chặn bắt vào ngày 7/1. Vào thời điểm đó, chính quyền cho biết tàu Sophia, vốn đang chịu lệnh trừng phạt, là một “tàu chở dầu cơ giới không quốc tịch, thuộc hạm đội bóng tối.

Ông Trump đã tập trung chính sách đối ngoại của Mỹ tại Mỹ Latinh vào Venezuela, ban đầu nhằm mục đích lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Sau khi thất bại trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao, ông Trump đã ra lệnh cho lực lượng Mỹ bay vào nước này để bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela và vợ trong một cuộc đột kích táo bạo vào đêm ngày 3/1.

Kể từ đó, ông Trump tuyên bố Mỹ có kế hoạch kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela vô thời hạn nhằm tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ đang xuống cấp của nước này với kế hoạch trị giá 100 tỷ USD.

Theo Reuters﻿