Bức ảnh chụp giữa đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người thốt lên: "Thương cho những đứa trẻ!"

Kỳ nghỉ đông của học sinh ở Hàn Quốc đã bắt đầu. Đối với một số học sinh, điều đó đồng nghĩa với việc học thêm cả ngày tại Daechi-dong, thánh địa của các trung tâm luyện thi ở Seoul, nơi thường đòi hỏi những nỗ lực hỗ trợ hậu cần đặc biệt.

Mới đây, trên mạng xã hội nước này đã lan truyền một hình ảnh chụp chiếc xe cắm trại trắng lớn đậu trên đường phía trước một tòa nhà cao tầng dày đặc các trung tâm luyện thi.

bức ảnh lột tả cuộc sống kỳ nghỉ của học sinh

Một người dùng đã viết trên diễn đàn dành cho phụ huynh ở khu Gangnam rằng khu phố này vốn đã luôn đông đúc với những chiếc xe do cha mẹ lái để đưa đón con cái, vì vậy việc đậu một chiếc xe cắm trại lớn trên đường là điều vô cùng phi lý.

Một người dùng khác bày tỏ quan điểm rằng hầu hết phụ huynh đều chọn đậu xe xa các học viện hoặc lái xe vòng quanh khu vực trong khi chờ con ra ngoài, việc thuê hẳn một chiếc xe cắm trại là hành động quá đà.

Tuy nhiên, bất chấp những lời phàn nàn và thắc mắc, một số cư dân Daechi-dong cho biết sự xuất hiện của những chiếc xe cắm trại không gây ngạc nhiên. Họ cho biết rằng từ lâu phụ huynh đã phải dựa vào nhiều phương án tạm thời để cung cấp không gian nghỉ ngơi cho con giữa các ca học.

Họ nói rằng trong kỳ nghỉ học, học sinh từ các khu vực xa xôi thường đến Daechi-dong từ sáng sớm và ở lại cho đến tận đêm khuya để tham gia nhiều lớp học tại các học viện khác nhau. Điều này tạo ra nhu cầu về không gian riêng tư để nghỉ ngơi hoặc ăn uống giữa giờ.

Việc sử dụng xe cắm trại đậu trong thời gian dài có thể là một lựa chọn tiết kiệm chi phí, ngay cả khi đối mặt với rủi ro bị phạt đỗ xe trái phép, nếu so với mức giá thuê phòng và căn hộ studio đắt đỏ trong khu vực.

Một căn hộ studio rộng 30 mét vuông gần ngã tư chung cư Eunma ở Daechi-dong được niêm yết với giá 1,4 triệu won (khoảng 1.000 USD - 25,4 triệu VNĐ) mỗi tháng trên nền tảng bất động sản Naver Real Estate.

Một đại lý bất động sản trong khu phố cho biết ngay cả đối với các hợp đồng thuê ngắn hạn, giá tại Daechi-dong thường tiêu tốn vài triệu won. Vì vậy, một số người đã sử dụng xe cắm trại hoặc đỗ các loại xe van nhỏ như Starex để làm nơi "ở tạm" của con cái trong những ngày lịch đi học thêm dày đặc.

Theo Luật Giao thông đường bộ, mức phạt cho việc đỗ xe trái phép ở các khu vực thông thường bắt đầu từ 40.000 won (khoảng 28 USD - 720 nghìn VNĐ) đối với xe chở khách và 50.000 won (khoảng 35 USD - 900 nghìn VNĐ) đối với xe tải hạng nặng trên 4 tấn. Tại 6 khu vực bị cấm nghiêm ngặt, bao gồm khu vực gần thiết bị cứu hỏa và khu vực trường học, mức phạt dao động từ 80.000 won (khoảng 56 USD - 1,4 triệu VNĐ) đến 130.000 won (khoảng 91 USD - 2,3 triệu VNĐ).

Nguồn: Korea Herald