Hàn Quốc cấm các chuyến bay để kiểm soát tiếng ồn trong kỳ thi tuyển sinh đại học

Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc về việc cấm các chuyến bay, việc cất và hạ cánh máy bay đã bị cấm trong 35 phút từ 13h05 đến 13h40 ngày 13/11 (giờ địa phương) trong phần thi nghe hiểu môn tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. Tất cả các máy bay đang bay - ngoại trừ những máy bay trong tình huống khẩn cấp - phải bay ở độ cao từ 3 km trở lên theo chỉ đạo của cơ quan kiểm soát không lưu.

Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết biện pháp cấm bay này nhằm mục đích ngăn chặn tiếng ồn của máy bay trong kỳ thi đại học. Lịch trình hoạt động của 140 chuyến bay sẽ được điều chỉnh từ trước để tránh khung thời gian này. Các hãng hàng không sẽ thông báo trước về sự thay đổi này cho hành khách đã đặt chỗ.

(Ảnh: Yonhap)

Kỳ thi Kiểm tra năng lực học thuật đại học (CSAT) là sự kiện học thuật quan trọng nhất của Hàn Quốc sau nhiều năm học tập chăm chỉ của nhiều sinh viên với mong muốn đỗ vào các trường đại học hàng đầu. Kỳ thi CSAT năm nay đã bắt đầu tại 1.310 trung tâm khảo thí trên toàn quốc lúc 8h40 và kết thúc vào 17h45 ngày 13/11.

Trước đó, trong ngày, các thí sinh đã đến các trung tâm được chỉ định trong tiếng reo hò của các em học sinh lớp 12, phụ huynh và giáo viên.

(Ảnh: Yonhap)

Cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc để hỗ trợ việc đưa đón học sinh và trong một số trường hợp mang hộp cơm trưa từ nhà đến cho các em. Học sinh sống trên các đảo nhỏ đã di chuyển vào đất liền trước đó vì không có trung tâm khảo thí nào được thiết lập trên các đảo nhỏ.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tổng cộng có 554.174 thí sinh đăng ký dự thi năm nay - tăng 31.504 thí sinh, tương đương 6%, so với năm 2024 và là số thí sinh cao nhất kể từ năm 2018.

Tại Seoul, dịch vụ tàu điện ngầm đã được tăng cường thêm 29 chuyến - chủ yếu trong khoảng thời gian từ 6h đến 10h - để giúp thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ.

Thị trường chứng khoán - thường mở cửa từ 9h đến 15h30 - đã mở cửa muộn hơn 1 giờ để giảm bớt ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng và đóng cửa muộn hơn 1 giờ.