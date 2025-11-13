Hàn Quốc ghi nhận số lượng kỷ lục người 30 tuổi thất nghiệp

Số người Hàn Quốc trong độ tuổi 30 khai báo đang “nghỉ ngơi”, tức không làm việc cũng không tìm việc, đã vượt 330.000 người trong tháng 10, mức cao nhất kể từ khi số liệu này được thống kê vào năm 2003. Diễn biến này cho thấy ngày càng nhiều người thuộc nhóm tuổi lao động nòng cốt đang rời khỏi thị trường việc làm.

Theo số liệu công bố ngày 12/11 của Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc, số người trong độ tuổi 30 không hoạt động kinh tế đạt 334.000 người, tăng 24.000 người so với cùng kỳ năm trước. Dù tỷ lệ việc làm của nhóm này nhích nhẹ 0,3 điểm phần trăm, số người không tham gia lao động hoặc không tìm việc vẫn tăng, phản ánh tình trạng mất cân đối ngày càng sâu sắc giữa cung và cầu lao động.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ sự lệch pha giữa nhu cầu tuyển dụng và kỹ năng của người lao động, trong bối cảnh việc làm trong các ngành then chốt như chế tạo và xây dựng vẫn ảm đạm. Sự lan rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều lĩnh vực cũng khiến tình trạng “tăng trưởng không việc làm” tiếp tục kéo dài, làm suy yếu triển vọng nghề nghiệp của nhóm tuổi 30.

Trong tháng 10, số việc làm trong lĩnh vực sản xuất – trụ cột của nền kinh tế xuất khẩu Hàn Quốc – giảm 51.000 việc làm so với cùng kỳ, đánh dấu tháng giảm thứ 16 liên tiếp. Dù xuất khẩu chip bán dẫn đạt mức cao kỷ lục trong quý III, xu hướng này vẫn chưa tạo ra tác động tích cực đến việc làm. Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) cho biết hệ số lan tỏa việc làm của ngành bán dẫn chỉ đạt 2,1, bằng khoảng một phần ba mức trung bình 6,2 của toàn ngành sản xuất.

Ngành xây dựng cũng ghi nhận mức giảm sâu, mất 123.000 việc làm trong tháng 10, tháng giảm thứ 18 liên tiếp và mạnh hơn mức giảm 84.000 việc làm của tháng 9.

Giáo sư Kwon Hyuk, Trường Sau đại học Nghiên cứu Lao động thuộc Đại học Quốc gia Hàn Quốc, cảnh báo: “Càng ở ngoài thị trường lao động lâu, khả năng người lao động từ bỏ ý định quay lại càng lớn, tạo ra vòng luẩn quẩn làm suy giảm sức sống của nền kinh tế”.

Ông kêu gọi Chính phủ “chuyển sang mô hình dịch vụ việc làm chủ động, phát hiện và hỗ trợ sớm những người đang trong tình trạng nghỉ việc”.