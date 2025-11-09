Xu hướng “bihon” ngày càng thịnh hành tại Hàn Quốc

Đây là sự kiện đầu tiên tại Hàn Quốc dành riêng cho phong trào "bihon", tôn vinh lựa chọn sống độc thân và từ chối hôn nhân dị tính.

Theo Viện Sức khỏe và Xã hội Hàn Quốc, số hộ "gia đình 1 người" đã tăng gần 70% trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, hôn nhân vẫn được xem là chuẩn mực xã hội, đặc biệt đối với phụ nữ, những người thường bị đánh giá khắt khe nếu chưa lập gia đình.

Thuật ngữ "bihon" khác với "mihon" (nghĩa là "chưa kết hôn", hàm ý tình trạng tạm thời). Bihon mang ý nghĩa chủ động "không kết hôn", thể hiện quyết định sống độc lập, cả về kinh tế lẫn xã hội.

Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Bihon Hàn Quốc (KBWA) Moon Young-one cho biết: "Hôn nhân lâu nay chưa bao giờ là lựa chọn hoàn toàn tự do của phụ nữ. Ngày nay, khi nhiều người được học cao và có sự nghiệp riêng, họ bắt đầu đặt câu hỏi liệu có thể sống hạnh phúc, an toàn mà không cần trở thành vợ hay mẹ của ai đó".

Phong trào bihon gắn liền với tinh thần phản kháng những chuẩn mực gia trưởng, đồng thời song hành với phong trào "4B" - tẩy chay quan hệ tình dục, sinh con, hẹn hò và hôn nhân với nam giới. Phong trào này cũng thể hiện sự đồng hành với cộng đồng LGBTQ+, trong bối cảnh Hàn Quốc chưa công nhận hôn nhân đồng giới.

Khảo sát xã hội năm 2024 của Bộ Thống kê Hàn Quốc cho thấy 68,9% phụ nữ chưa lập gia đình cho rằng "không kết hôn cũng hoàn toàn bình thường" - tỷ lệ cao nhất trong các nhóm dân số.

B-Fair - sự kiện tụ họp đầu tiên dành riêng cho những người phụ nữ theo phong trào "bihon" tại Seongsu-dong, Seoul, ngày 1/11/2025 (Ảnh: B-Fair)

Trong không gian trực tuyến, đặc biệt từ giữa những năm 2010, phụ nữ ở độ tuổi 20 - 30 đã tích cực lan tỏa thông điệp bihon. Tuy nhiên, chỉ đến khi "B-Fair" được tổ chức, cộng đồng này mới có dịp gặp gỡ trực tiếp, không chỉ qua các tài khoản ẩn danh.

Một sinh viên Đại học Nữ Sungshin chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi thấy hàng nghìn phụ nữ cùng ủng hộ lựa chọn sống bihon trong một không gian chung. Cảm giác đoàn kết thật mạnh mẽ".

Tuy nhiên, phong trào cũng vấp phải sự chỉ trích từ phe bảo thủ, cho rằng nó góp phần khiến tỷ suất sinh của Hàn Quốc - hiện thấp nhất thế giới ở mức 0,75 - ngày càng giảm. Giới chuyên gia nhận định, những cáo buộc này bỏ qua nguyên nhân sâu xa như văn hóa làm việc khắc nghiệt, chi phí nhà ở và giáo dục tăng cao, cùng bất bình đẳng giới trong thị trường lao động.

Nhà văn kiêm diễn viên hài Moon Paran, người điều phối các buổi tọa đàm tại "B-Fair", cho rằng sự kiện thu hút 2.000 người tham dự, cho thấy bihon đã trở thành biểu tượng của thời đại, không thể bị phớt lờ.

Không chỉ là tuyên ngôn chính trị, B-Fair hướng đến tạo dựng một không gian ấm cúng, nơi phụ nữ chia sẻ rằng cuộc sống độc thân vẫn có thể trọn vẹn và vui tươi. Hơn 60 gian hàng giới thiệu dịch vụ dành cho phụ nữ sống một mình, từ tư vấn pháp lý, bất động sản, chăm sóc thú cưng đến tiệm tóc, cửa hàng đồ dùng cá nhân do nữ giới điều hành.

Bên cạnh đó, có nhiều buổi tọa đàm thảo luận về tài chính, chiến lược nhà ở và các vấn đề thiết thực đối với phụ nữ độc thân, trong bối cảnh chênh lệch thu nhập giới tại Hàn Quốc vẫn là cao nhất trong các nước Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.