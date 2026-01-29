Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump tuyên bố "hạm đội khổng lồ" đang đến, ra tối hậu thư cho Iran

29-01-2026 - 08:29 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép, yêu cầu Iran phải sớm ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào Iran, cảnh báo chính quyền Tehran phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Washington nếu không muốn hứng chịu các đòn tấn công còn tồi tệ hơn nhiều so với những cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân hồi năm ngoái.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 28-1, ông Donald Trump viết "một hạm đội khổng lồ đang tiến về phía Iran, di chuyển rất nhanh với sức mạnh, sự quyết tâm và mục đích rõ ràng".

Ông Donald Trump tuyên bố "hạm đội khổng lồ" đang đến, ra tối hậu thư cho Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran về khả năng hành động quân sự. Ảnh: ABC News

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran không yêu cầu đàm phán với Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington ngừng các lời lẽ đe dọa chiến tranh nếu thực sự muốn thúc đẩy con đường ngoại giao.

Theo truyền thông Mỹ, động thái mới nhất của ông Donald Trump diễn ra khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng lực lượng hộ tống đã hiện diện tại Trung Đông, trong trạng thái sẵn sàng can thiệp quân sự nếu có lệnh.

Tổng thống Mỹ mô tả đây là lực lượng còn lớn hơn cả hạm đội từng được triển khai trong các chiến dịch trước đó, bao gồm chiến dịch ở Venezuela, cho thấy mức độ răn đe mà Washington muốn gửi tới Tehran.

"Giống như những lần trước, lực lượng này sẵn sàng, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ và sức mạnh cần thiết, nếu điều đó trở nên bắt buộc" – ông Donald Trump nhấn mạnh. 

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng Iran sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận "công bằng và có lợi cho tất cả các bên, với điều kiện tiên quyết là không có vũ khí hạt nhân".

Theo The Mirror, ông Donald Trump cũng nhắc lại chiến dịch quân sự mang tên "Nhát búa giữa đêm" hồi mùa hè năm ngoái, khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran. 

Theo Nhà Trắng, chiến dịch này nhằm bảo vệ lợi ích an ninh sống còn của Mỹ và thực hiện quyền tự vệ tập thể cùng đồng minh Israel với mục tiêu làm tê liệt chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong khi đó, Iran cũng tăng cường tiếp xúc với các nước trong khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, một số quốc gia trong khu vực như Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã khẳng định không cho phép sử dụng không phận của mình cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran.

Theo Tường Như

Người lao động

Từ Khóa:
trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
S&P 500 lập kỷ lục chưa từng có 7.000 điểm, chứng khoán Mỹ 'im ắng' sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

S&P 500 lập kỷ lục chưa từng có 7.000 điểm, chứng khoán Mỹ 'im ắng' sau khi Fed giữ nguyên lãi suất Nổi bật

Giá vàng tăng dựng đứng, lập kỷ lục chưa từng có 5.500 USD/ounce: Nhịp điều chỉnh sắp xuất hiện?

Giá vàng tăng dựng đứng, lập kỷ lục chưa từng có 5.500 USD/ounce: Nhịp điều chỉnh sắp xuất hiện? Nổi bật

Elon Musk gây bất ngờ khi được hỏi sẽ bắt đầu lại với 1.000 USD như thế nào: ‘Mọi người sẽ tự đưa tiền cho tôi’

Elon Musk gây bất ngờ khi được hỏi sẽ bắt đầu lại với 1.000 USD như thế nào: ‘Mọi người sẽ tự đưa tiền cho tôi’

08:17 , 29/01/2026
Thứ Mỹ rất muốn ở Venezuela không phải dầu mỏ: Nhưng Trung Quốc lại "giữ chìa khóa"

Thứ Mỹ rất muốn ở Venezuela không phải dầu mỏ: Nhưng Trung Quốc lại "giữ chìa khóa"

08:00 , 29/01/2026
Đội vốn nghiêm trọng, hợp đồng sai sót, 2 nhà máy luyện kim có tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng do nhà thầu Trung Quốc xây dựng 'lọt vào tầm ngắm', 1 dự án chịu kết cục buồn

Đội vốn nghiêm trọng, hợp đồng sai sót, 2 nhà máy luyện kim có tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng do nhà thầu Trung Quốc xây dựng 'lọt vào tầm ngắm', 1 dự án chịu kết cục buồn

07:30 , 29/01/2026
Sau vàng và bạc, một loại tài sản khác cũng tăng phi mã, lập đỉnh 11 năm

Sau vàng và bạc, một loại tài sản khác cũng tăng phi mã, lập đỉnh 11 năm

07:03 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên