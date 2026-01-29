Elon Musk gây bất ngờ khi được hỏi sẽ bắt đầu lại với 1.000 USD như thế nào: ‘Mọi người sẽ tự đưa tiền cho tôi’

Trong giới kinh doanh, kịch bản "trắng tay và bắt đầu lại" luôn là chủ đề thu hút sự tò mò khủng khiếp. Khi được hỏi sẽ làm gì nếu chỉ còn 1.000 USD trong tay, câu trả lời của Elon Musk không đi theo lối mòn về việc đầu tư chứng khoán hay khởi nghiệp nhỏ lẻ, mà thay vào đó là một bài học sâu sắc về giá trị của tri thức và hệ thống tín nhiệm.

Trả lời một cuộc phỏng vấn vào năm 2025, Elon Musk cho biết mình không còn lạ lẫm với việc bắt đầu từ con số khiêm tốn. Thực tế, khi đặt chân đến Bắc Mỹ lần đầu tiên ở tuổi 17, ông chỉ có khoảng 2.500 CAD (tương đương khoảng 2.000 USD thời điểm đó), một túi sách và một túi quần áo.

Tuy nhiên, ở vị thế hiện tại của một người giàu nhất thế giới, cái nhìn của ông về việc "bắt đầu lại" đã mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác.

Thứ tài sản không thể bị tước đoạt

Trong một cuộc phỏng vấn, khi đối mặt với câu hỏi về việc sẽ làm gì nếu bị đẩy xuống mức tài nguyên thấp (chỉ 1.000 USD), Musk đã thẳng thắn cho rằng đây là một "nghịch lý không tưởng".

Ông lập luận rằng, trừ khi nền văn minh sụp đổ hoặc xảy ra những thảm họa mang tính hủy diệt như chiến tranh hạt nhân (Armageddon hay Ragnarok), thì việc một người sở hữu khối lượng tri thức khổng lồ như ông lại rơi vào cảnh nghèo túng là điều gần như không thể xảy ra.

Elon Musk trả lời phỏng vấn

"Thật không thể tin được việc một người có tất cả những kiến thức mà tôi đang có lại bị đẩy xuống mức tài nguyên thấp đến thế," Elon Musk chia sẻ.

Điều này phản ánh một tư duy cốt lõi trong kinh doanh: Tiền bạc có thể mất đi qua một đêm, nhưng kiến thức về công nghệ, quản trị và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp là tài sản vĩnh cửu.

Với ông chủ Tesla, 1.000 USD chỉ là con số tượng trưng, bởi giá trị thực nằm ở những gì ông có thể tạo ra từ số tiền đó nhờ vào bộ não của mình.

Thay vì dùng 1.000 USD để mua đi bán lại hay làm những công việc chân tay, Elon Musk khẳng định phương án thực tế nhất chính là tận dụng sự tín nhiệm để huy động vốn.

Ông giải thích: "Nếu nền văn minh không tan rã, mọi người chắc chắn sẽ sẵn lòng đưa tiền cho tôi với lời hứa về một khoản lợi nhuận cao. Đó là điều tôi đang làm ngay bây giờ. Nếu bạn đưa cho tôi 1 USD, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế."

Đây chính là khái niệm về "High Return" (Lợi nhuận cao) dựa trên năng lực thực thi đã được chứng minh qua Tesla và SpaceX.

Trong mắt các nhà đầu tư, Elon Musk không chỉ là một cá nhân, mà là một "thương hiệu bảo chứng" cho sự thành công. Khi bạn đã chứng minh được khả năng biến những điều không thể thành có thể, việc thu hút vốn không còn là vấn đề về con số 1.000 USD, mà là vấn đề về tầm nhìn và sự tin tưởng.

Ngoài ra, tỷ phú giàu nhất hành tinh cũng đưa ra một góc nhìn thực dụng về giá trị của đồng tiền trong các tình huống cực đoan. Ông cho rằng nếu thế giới rơi vào cảnh "phóng xạ bao phủ" hay "văn minh tan chảy", thì 1.000 USD chẳng thể giải quyết được gì. Lúc đó, khả năng sinh tồn và kỹ năng thực tế mới là thứ quyết định.

Còn trong một xã hội vận hành bình thường, ông tin rằng AI và robot cuối cùng sẽ khiến tiền bạc không còn là rào cản. Dự đoán của Musk về một tương lai mà "công việc là tùy chọn" và "mọi người đều giàu có nhờ AI" cho thấy ông không quá đặt nặng việc tích trữ tiền mặt, mà tập trung vào việc tạo ra giá trị thặng dư cho nhân loại.

“Nếu nền văn minh chưa tan rã, thì có lẽ mọi người sẽ sẵn lòng đưa tiền cho tôi, điều mà tôi đã từng thực hiện trước đây”, Elon Musk cho hay.

Tóm lại, câu trả lời của Elon Musk không phải là một "mẹo" tài chính cá nhân, mà là một lời khẳng định về sức mạnh của trí tuệ. Trong thế kỷ 21, tài sản thực sự không nằm trong tài khoản ngân hàng, mà nằm trong những gì bạn biết và những ai tin tưởng vào khả năng của bạn.