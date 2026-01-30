Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát minh "tuabin gió đút túi" này có thể làm "dậy sóng" ngành điện sạch toàn cầu

30-01-2026

Tuabin gió "nhỏ nhưng có võ" này có thể tạo ra điện ở mức gió... thoang thoảng.

Một chiếc tuabin gió nhỏ gọn chỉ bằng kích thước chai nước đang hứa hẹn mang lại nguồn điện mọi lúc mọi nơi chỉ cần có chút gió thoảng qua.

Sản phẩm mang tên Shine 2.0, do một công ty Canada phát triển, nặng khoảng 1,4 kg, có thể gấp gọn lại để dễ dàng "đút túi" như một chai nước thông thường, WI thông tin ngày 28/1.

Điểm nổi bật nhất là nó tạo ra công suất lên đến 50 watt – gấp đôi so với phiên bản trước năm 2021 – đủ để sạc nhanh điện thoại, laptop, drone, đèn pin hay thậm chí trạm sạc di động qua cổng USB-C và các adapter tùy chọn.

Đặc biệt, máy tích hợp sẵn pin 12.000 mAh, nên ngay cả khi không có gió, nó vẫn hoạt động như một cục pin dự phòng bình thường.

Shine 2.0 bắt đầu phát điện từ tốc độ gió chỉ 13 km/h – mức gió nhẹ hàng ngày), và chịu được gió mạnh đến 45 km/h. Nó tự động xoay để luôn hướng vào gió, lắp đặt trên một cây cột ngắn (có thể thay bằng cột cao hơn), và toàn bộ cột này còn gấp gọn được vào trong thân máy. Chỉ cần 2 phút là lắp xong, rất tiện cho dân cắm trại, sống trong xe van, đi off-road, nhà nghiên cứu ngoài hiện trường hay dùng làm nguồn dự phòng khẩn cấp.

So với các tuabin gió di động khác thường dễ hỏng, Shine 2.0 được thiết kế chắc chắn, chống chịu thời tiết tốt, nhẹ và bền bỉ hơn hẳn. Nó còn có bộ điều khiển sạc thông minh để giữ dòng điện ổn định dù gió lúc mạnh lúc yếu, kèm ứng dụng Bluetooth giúp theo dõi mức pin và lượng điện đang tạo ra theo thời gian thực.

Không phụ thuộc vào ánh nắng như pin mặt trời, chiếc tuabin này hoạt động cả ngày lẫn đêm ở những nơi gió thổi đều như ven biển, đồng bằng rộng hay vùng núi.

Công ty cho biết đây là giải pháp khắc phục những hạn chế về độ bền và hiệu suất của các tuabin gió nhỏ trước đây, mang đến lựa chọn đáng tin cậy cho năng lượng sạch ngoài lưới điện.

Theo Trang Ly

