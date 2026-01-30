Chứng khoán, vàng nhất loạt biến động như ‘tàu lượn siêu tốc’: Nhà đầu tư không còn nhiều nơi trú ẩn?

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều sau một phiên giao dịch đầy biến động trên Phố Wall. Trong khi đó, kim loại tăng giá mạnh, dầu thô bật tăng, còn thị trường cổ phiếu rơi vào trạng thái giằng co.

Dù cả cổ phiếu và vàng bạc hiện đều đang giao dịch quanh các mức đỉnh lịch sử, bức tranh này chưa phản ánh đầy đủ diễn biến thực tế. Mức độ biến động lan rộng giữa các loại tài sản trong phiên thứ Năm có thể là tín hiệu sớm cho những gì sắp diễn ra, đồng thời khiến nhà đầu tư có ít “nơi trú ẩn” hơn.

Đối với thị trường chứng khoán, tâm điểm biến động đến từ mùa công bố kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn. Cổ phiếu Microsoft và Meta Platforms biến động theo hai hướng trái ngược. Nhà đầu tư lo ngại về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và đặt câu hỏi liệu các khoản đầu tư khổng lồ vào cuộc đua AI có thực sự mang lại lợi nhuận cao hơn trong tương lai hay không.

“Có những lo ngại rằng các khoản đầu tư mà họ đang thực hiện, dù là xây dựng trung tâm dữ liệu hay thực hiện các thương vụ mua bán, sáp nhập, đều nhằm đối phó với các mối đe dọa từ AI. Nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu những khoản đầu tư đó có thành công hay không”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek tại Argent Capital Management cho biết.

Dù biến động mạnh, chỉ số S&P 500 chỉ giảm 0,1%, vẫn dao động gần mức đỉnh lịch sử, song chưa thể chốt phiên thành công trên mốc 7.000 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,7%.

Biến động cũng lan sang các thị trường khác.

Giá dầu thô toàn cầu tăng vọt lên mức cao nhất trong 6 tháng sau các đe dọa từ Mỹ nhằm vào Iran. Nhóm kim loại tiếp tục đà tăng lịch sử. Chỉ số USD Index giảm mạnh, duy trì quanh vùng đáy 4 năm.

Tuy nhiên, diễn biến của đồng có thể là minh chứng rõ nét nhất cho mức độ rung lắc trong ngày. Biểu đồ cho thấy giá đồng tăng khoảng 11% vào khoảng 9h30 sáng theo giờ New York, sau đó nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh. Đà biến động này cũng cuốn theo giá vàng và bạc.

Giá vàng có thời điểm tăng 6,1% trong phiên, sau đó quay đầu giảm xuống mức thấp nhất là -3,4%. Đây là biên độ dao động trong ngày lớn nhất của hợp đồng vàng giao dịch kể từ ngày 15/4/2013 đến nay, theo dữ liệu của Dow Jones Market Data.

“Riêng với vàng, chúng đang bị thổi phồng. Việc xuất hiện hoạt động chốt lời ở mức vừa phải là điều không quá bất ngờ”, chiến lược gia trưởng Ryan Detrick tại Carson Group nhận định trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân đã gia tăng phân bổ vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Trong khi đó, bạc và đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và cuộc đua AI.

Cả hai yếu tố này đều đặc biệt quan trọng trong tháng 1, khiến việc đa dạng hóa danh mục trở nên khó khăn hơn khi biến động gia tăng, như đã thấy trong phiên thứ Năm.

“Khả năng để kim loại vận động độc lập với cổ phiếu hiện nay trở nên hạn chế hơn, sau một tháng dòng tiền luân chuyển từ công nghệ sang nhóm vật liệu”, trưởng bộ phận chiến lược thị trường Bob Savage tại BNY cho biết.

Căng thẳng quốc tế tiếp tục là tâm điểm chú ý sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela và tái đưa ra các đe dọa nhằm vào Iran. Bên cạnh đó, đã có thời điểm xuất hiện nguy cơ áp thuế mới đối với các đồng minh châu Âu, cũng như khả năng áp thêm thuế với Canada và Hàn Quốc.

