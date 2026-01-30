Qua mặt Đức, Nga sử dụng 1 hệ thống ‘bóng tối’ mới ngay tại Berlin để vận chuyển hàng bị EU cấm

Một cuộc điều tra của tờ báo Bild (Đức) cho thấy Nga đang sử dụng một hệ thống hậu cần ở Berlin để lách luật trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) bằng cách vận chuyển hàng hóa bị cấm đến Moscow thông qua một hệ thống bưu chính.

Theo điều tra, các lô hàng thử nghiệm được gắn thiết bị định vị GPS và chứa hàng hóa bị cấm vận đã được vận chuyển qua một nhà kho logistic gần sân bay Berlin Brandenburg mà không bị phát hiện trước khi được chuyển tiếp qua Ba Lan và Belarus đến Moscow.

Nga được cho là sử dụng tem vận chuyển của dịch vụ bưu chính nhà nước Uzbekistan để thực hiện hành động này, dù Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức không cho phép dịch vụ bưu chính này hoạt động tại Đức.

Các bưu kiện quốc tế không bị kiểm tra nghiêm ngặt bằng hàng hóa xuất khẩu thông thường vì hàng bưu chính được xử lý nhanh chóng với số lượng lớn theo các thủ tục hải quan và xuất khẩu đơn giản

Hệ thống này được cho là do Dimitri V – cựu CEO của RusPost GmbH, chi nhánh tại Đức của công ty bưu chính nhà nước Nga Pochta Rossii, điều hành.

Tháng 8/2024, cơ quan hải quan đã khám xét văn phòng của công ty tại Berlin vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, nhưng cuộc điều tra sau đó không thu được kết quả nào.

Chịu lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây, Nga đã tìm mọi cách để duy trì hoạt động giao thương quốc tế. Trong đó, đội tàu bóng tối được Moscow sử dụng nhằm né các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Mặc dù EU đã trừng phạt hơn 600 tàu, nhưng khoảng 70% trong số đó vẫn hoạt động và tiếp tục vận chuyển dầu cho Nga.

Tuần trước, Pháp đã chặn bắt tàu chở dầu Grinch, thuộc hạm đội ngầm của Nga, ở phía tây Địa Trung Hải. Paris cho biết con tàu bị trừng phạt này bị nghi ngờ hoạt động dưới cờ giả và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngày 26/1, Đức và 13 quốc gia EU khác đã đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo về các tàu thuyền hoạt động trên biển Baltic và biển Bắc dưới nhiều cờ hiệu hoặc cờ giả. Các quốc gia này tuyên bố sẽ coi những tàu này là tàu không quốc tịch trong tương lai để có những hành động cứng rắn hơn đối với hạm đội ngầm của Nga.

Tuyên bố nêu rõ tàu thuyền chỉ được phép di chuyển trên biển Baltic và biển Bắc nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, hệ thống liên lạc với các cơ quan chức năng và tuân thủ luật an toàn hàng hải.

Theo Euronews﻿