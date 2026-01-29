Tỷ phú Nga đang bị EU trừng phạt thắng kiện ở châu Âu, bên thua tỏ ra 'không phục'

Tỷ phú Nga–Uzbekistan Alisher Usmanov mới đây được toà án Hamburg tuyên phần thắng trong vụ kiện nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Trong phán quyết ngày 23/1, tòa án Hamburg cấm FAZ tiếp tục phát tán một số tuyên bố trong bài viết có tiêu đề “Theo chỉ đạo của Điện Kremlin” được xuất bản vào tháng 4/2023. Trong bài báo, FAZ đưa ra các cáo buộc về mối liên hệ của tỷ phú Usmanov với các quan chức cấp cao của Nga.

Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Usmanov hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 18,8 tỷ USD. Ông đang chịu các lệnh trừng phạt và lệnh cấm đi lại của Liên minh châu Âu và Mỹ, được áp dụng sau khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022.

Trong những năm gần đây, Usmanov đã khởi xướng nhiều vụ kiện tại châu Âu nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Ở một số vụ kiện, đội ngũ luật sư của ông phản bác các thông tin truyền thông mà họ cho rằng đã bị sử dụng làm cơ sở để giới chức châu Âu áp đặt trừng phạt.

FAZ cho biết đang xem xét khả năng kháng cáo. Người phát ngôn của tờ báo cảnh báo rằng các tiêu chí mà tòa án Hamburg áp dụng có thể khiến việc đưa tin về các cá nhân hoạt động trong các chế độ chuyên quyền trở nên cực kỳ khó khăn.

“Điều này không thể phù hợp với lợi ích của tự do báo chí”, người phát ngôn FAZ viết trong email.

Tháng trước, Văn phòng Công tố Munich II đã khép lại cuộc điều tra đối với ông Usmanov dựa trên cáo buộc vi phạm luật ngoại thương của Đức, với điều kiện ông phải nộp 10 triệu euro. Trước đó, vào năm 2024, các công tố viên Đức cũng đã hủy bỏ một cuộc điều tra rửa tiền nhằm vào vị tỷ phú này.

Sinh ra tại Uzbekistan, quốc gia từng thuộc Liên Xô, ông Usmanov hiện điều hành USM Holdings, tập đoàn khổng lồ về khai thác mỏ và viễn thông, trong đó có mạng di động lớn thứ hai ở Nga MegaFon.

Sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, Mỹ và EU đã áp nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay vào Moscow và các tài phiệt Nga, nhằm buộc Nga phải chấm dứt chiến sự.

Theo Reuters﻿