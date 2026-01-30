Tranh thủ lúc giá giảm, quốc gia mê mẩn bitcoin mua thêm gần 3 tạ vàng vào kho dự trữ, tổng thống đăng bài ăn mừng

Theo thông báo của NHTW ngày 29/1, cơ quan này đã mua thêm 9.298 ounce vàng, khoảng 263,6kg, trị giá 50 triệu USD, nâng tổng lượng vàng dự trữ của quốc gia lên 67.403 ounce với giá trị khoảng 360 triệu USD theo giá hiện tại.

Đây là đây là lần thứ 2 NHTW El Salvador mua vàng kể từ năm 1990 và là lần đầu tiên trong năm nay.

Cơ quan này tuyên bố việc mua vàng “củng cố di sản lâu dài của đất nước” và duy trì “sự cân bằng thận trọng trong cơ cấu tài sản dự trữ quốc tế”.

Tổng thống Nayib Bukele đã đăng lại thông báo của NHTW, viết: “Chúng ta vừa mua vào lúc giá giảm”.

Cùng với vàng, El Salvador tiếp tục tích lũy bitcoin khi Tổng thống Bukele từng liên tục bày tỏ ủng hộ đồng tiền số này. Theo dữ liệu từ Văn phòng Bitcoin Quốc gia, quốc gia này đã tăng lượng bitcoin nắm giữ lên 7.546 BTC, trị giá khoảng 618 triệu USD.

Từ năm 2021, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin. Ông Bukele khi đó không chỉ coi đồng tiền số là công cụ tài chính, mà là tuyên ngôn độc lập trước các định chế quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới (World Bank). Ông khẳng định Bitcoin sẽ giúp đất nước thoát khỏi hệ thống gọi vốn truyền thống, thu hút đầu tư công nghệ và mở ra kỷ nguyên “Bitcoin City”, một trung tâm kinh tế năng lượng sạch, nơi giao dịch tiền số trở thành động lực phát triển.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau khi kim loại quý này lập đỉnh lịch sử. Dù vậy, giá vàng vẫn hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ thập niên 1980.

Chốt phiên giao dịch 29/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 34,6 USD xuống còn 5.379 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,3% xuống 5.318,4 USD/ounce.

Đáng chú ý, trong phiên, giá kim loại quý bất ngờ quay đầu giảm sâu, đánh mất gần 300 USD (-5%) chỉ trong thời gian ngắn để lùi sâu khỏi mốc 5.200 USD/ounce. Vài giờ sau đó, thị trường kim loại quý tiếp tục có diễn biến bất ngờ khi giá vàng bật tăng trở lại trên 5.400 USD/ounce, trước khi quay trở về mốc 5.300 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định thị trường đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi các kim loại quý thiết lập đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, tính chung cả tháng, giá vàng giao ngay vẫn tăng khoảng 24% và tăng 7% trong tuần này, theo Reuters.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung ròng 863 tấn vàng trong năm 2025, với hoạt động mua vào tăng mạnh trong quý 4 khi giá đạt mức cao kỷ lục.

Ba Lan là nước mua lớn nhất năm thứ 2 liên tiếp, tiếp theo là Kazakhstan, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, trong khi hoạt động bán ra vẫn còn hạn chế.﻿

Theo Coindesk﻿