Bắt gặp "Bố già AI" đi chợ cóc, bốc ăn trái cây chưa rửa: Cả khu chợ ngơ ngác không biết "Thần tài" đang đứng ngay cạnh!

Trong thế giới công nghệ, Jensen Huang được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất, người đứng đầu đế chế chip Nvidia đang dẫn dắt cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Thế nhưng, trái ngược với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của các tỷ phú công nghệ, ông Huang vừa khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng bởi một khoảnh khắc đời thường vô cùng thú vị.

Theo thông lệ hàng năm, trước khi trở về Đài Loan đón Tết Nguyên đán, ông thường ghé thăm các văn phòng của Nvidia tại Trung Quốc đại lục. Vào trưa ngày 24 tháng 1 vừa qua, người ta bắt gặp vị CEO này cùng đoàn tùy tùng xuất hiện tại khu chợ Jinde sầm uất thuộc khu Lục Gia Chủy, Thượng Hải, không phải để ký kết hợp đồng tỷ đô, mà là để... đi chợ sắm Tết.

Huang lấy ra một bao lì xì Tết có in chữ Hán là họ của ông, ký tên tiếng Anh ở mặt sau rồi đưa cho chủ quán, người mang họ Xu (Hứa). Xu chia sẻ trên mạng xã hội rằng bên trong bao lì xì có 600 nhân dân tệ tiền mặt.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông trùm chip AI là một cửa hàng nhỏ có tên Haohao Chestnuts King nằm ngay gần lối vào chợ. Tại đây, ông đã chọn mua một ít hạt dẻ và kẹo hồ lô - những món ăn vặt đường phố quen thuộc.

Tổng hóa đơn cho số hàng này chỉ vỏn vẹn 65 nhân dân tệ (khoảng 240 nghìn đồng) và được một nhân viên đi cùng thanh toán qua mã QR. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Jensen Huang rút từ trong túi ra một phong bao lì xì đỏ thắm, trên đó có in chữ Hán là họ của ông và ký tên tiếng Anh ở mặt sau, rồi trân trọng trao tận tay cho Xu, chủ cửa hàng.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Xu cho biết bản thân hoàn toàn không biết vị khách hào phóng này là ai vào thời điểm đó. Khi mở phong bao ra, ông sững sờ khi thấy bên trong là 600 nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 2,2 triệu đồng) - gấp gần 10 lần giá trị đơn hàng.

"Ban đầu tôi không nhận ra ông ấy. Chỉ đến khi thấy rất nhiều người xúm lại chụp ảnh, tôi mới biết đó là Huang Renxun (tên tiếng Trung của Jensen Huang)", Xu thật thà kể lại. Sự xuất hiện của "Bố già AI" đã vô tình biến cửa hàng nhỏ của ông Xu trở thành điểm check-in nóng hổi, khi nhiều khách hàng sau đó đã đổ xô đến chụp ảnh và mua những món đồ giống hệt vị tỷ phú.

Không chỉ dừng lại ở quầy hạt dẻ, Jensen Huang tiếp tục hành trình khám phá khu chợ với phong thái vô cùng thoải mái và "bình dân". Tại một sạp trái cây, ông đã mạnh tay chi tới 2.200 nhân dân tệ (khoảng 8,2 triệu đồng) để mua cam. Chủ sạp hoa quả, người cũng không hề biết mình đang phục vụ một trong những người giàu nhất thế giới, kể lại một chi tiết thú vị về sự giản dị của ông: "Tôi mời ông ấy nếm thử trái cây và hỏi có cần rửa trước không. Ông ấy nói không cần và trực tiếp cầm một quả lên ăn ngon lành".

Sự thân thiện của Jensen Huang còn thể hiện qua cách ông tương tác với những người bán hàng rong khác. Khi được mời thử món thịt bò tẩm gia vị, ban đầu ông lịch sự từ chối với nụ cười tươi, giải thích rằng mình đã no. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của người bán, ông đã vui vẻ nếm thử một lát và không ngớt lời khen ngợi bằng tiếng Anh: "So good" (Ngon quá). Những hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế này đã xóa nhòa khoảng cách giữa một tỷ phú công nghệ và những người lao động bình dân.

Số trái cây và bánh kẹo mua được tại chợ Jinde không phải để ông mang về nhà riêng, mà là món quà đặc biệt dành cho nhân viên của mình. Tại bữa tiệc tất niên của công ty diễn ra sau đó, hình ảnh Jensen Huang xách giỏ cam đi phân phát cho từng nhân viên đã được ghi lại. "Tôi đã mua cái này ở chợ hôm nay đấy," ông hào hứng khoe với đội ngũ nhân viên đang reo hò vui sướng. Hành động này không chỉ là một nét văn hóa lì xì truyền thống mà còn thể hiện phong cách lãnh đạo gần gũi, quan tâm đến cấp dưới của người đứng đầu Nvidia.

Những hình ảnh và video về chuyến đi chợ của Jensen Huang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc với tốc độ chóng mặt. Một người dùng có biệt danh "Limuzi 88" đã đăng tải đoạn video thu hút hơn 340.000 lượt thích cùng dòng trạng thái đầy phấn khích: "Tôi rất, rất xúc động. Tôi đã tình cờ gặp Bố già AI, ông chủ của Nvidia, Jensen Huang, trong một khu chợ tươi sống. Tôi hy vọng sự may mắn về tài lộc của ông ấy có thể lan tỏa đến tôi. Bố già rất tốt bụng và thân thiện".

Nhiều cư dân mạng khác cũng để lại những bình luận hài hước, gợi ý rằng các sạp hàng nên treo biển "Được Jensen Huang lựa chọn" để thu hút khách. Câu chuyện về phong bao lì xì 600 tệ và sự ngơ ngác của người bán hàng đã trở thành một giai thoại vui vẻ, tô điểm thêm cho không khí Tết Nguyên đán rộn ràng, đồng thời khẳng định một điều rằng: đằng sau những con chip AI phức tạp nhất thế giới là một tâm hồn giản dị và ấm áp tình người.