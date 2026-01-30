Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

New York: 10 người tử vong ngoài đường trong trận bão tuyết lịch sử nước Mỹ, tình hình ngày càng tồi tệ

30-01-2026 - 14:35 PM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại New York trong đợt rét kỷ lục do bão tuyết Fern gây ra, theo thông báo của thị trưởng thành phố.

New York - thành phố đông dân nhất nước Mỹ đang đối mặt với hậu quả nghiêm trọng của bão Fern, một cơn bão mùa đông đem theo nền nhiệt thấp nhất trong nhiều năm qua và tuyết dày đặc. Giới chức thành phố hôm 27/1 cho biết 10 người đã được phát hiện tử vong ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, tạo ra một đợt lạnh “hiếm có” kể từ nhiều năm trở lại đây.

Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra, nhưng có bằng chứng cho thấy nhiều trường hợp có thể liên quan đến hạ thân nhiệt. Một trong những rủi ro lớn nhất khi tiếp xúc kéo dài với thời tiết cực lạnh. 7 trong số các nạn nhân được nghi là tử vong do hít lạnh sâu trong không khí băng giá.

Người dân băng qua đường phủ đầy tuyết ở thành phố New York

Một trong những trường hợp gây chú ý là bà Doreen Ellis, 90 tuổi, sống tại khu Crown Heights (Brooklyn). Bà được phát hiện đã chết sau khi đi ra ngoài giữa đêm trong lúc nhiệt độ rét buốt, mặc chỉ bộ áo ngủ mỏng và một chiếc tất. Gia đình cho biết bà Ellis mắc chứng mất trí và từng có thói quen đi lang thang, nhưng không ai ngờ lần này bà lại không thể trở về do thời tiết khắc nghiệt.

Thi thể nhiều nạn nhân được tìm thấy rải rác ở nhiều nơi khác nhau của thành phố, gồm Queens, Brooklyn, Manhattan và Bronx, cho thấy mức độ tác động rộng của cơn bão. Nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được triển khai để rà soát các khu vực công cộng, công viên và góc đường nhằm tìm những người có thể gặp nguy hiểm.

Người dân băng qua đường trong khi giao thông vẫn di chuyển giữa cơn bão tuyết

Trước tình hình này, chính quyền thành phố đã mở rộng hoạt động tăng cường các điểm sưởi ấm khẩn cấp, mở thêm các trung tâm tạm trú và điều chỉnh các thủ tục đón tiếp để giúp những người dân dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là những người vô gia cư hoặc dễ bị tổn thương. Thị trưởng Mamdani kêu gọi người dân giám sát nhau và thông báo ngay nếu thấy ai đó gặp nguy hiểm giữa thời tiết lạnh giá.

Nguồn: People

New York "chạy đua" xây nhà máy pin khổng lồ cứu lưới điện

Theo Đoàn Thu Hoa

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tân Chủ tịch FED

Chân dung ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tân Chủ tịch FED Nổi bật

Được rao bán 1,7 tỷ USD, sân bay lớn thứ 2 của Nga ế nặng, phải bán với giá ‘rẻ bèo’

Được rao bán 1,7 tỷ USD, sân bay lớn thứ 2 của Nga ế nặng, phải bán với giá ‘rẻ bèo’ Nổi bật

Tranh thủ lúc giá giảm, quốc gia mê mẩn bitcoin mua thêm gần 3 tạ vàng vào kho dự trữ, tổng thống đăng bài ăn mừng

Tranh thủ lúc giá giảm, quốc gia mê mẩn bitcoin mua thêm gần 3 tạ vàng vào kho dự trữ, tổng thống đăng bài ăn mừng

14:33 , 30/01/2026
Nóng: Một chuỗi bán lẻ nổi tiếng của Mỹ vừa bị kiện vì quảng cáo gian dối

Nóng: Một chuỗi bán lẻ nổi tiếng của Mỹ vừa bị kiện vì quảng cáo gian dối

13:51 , 30/01/2026
Elon Musk đã đúng

Elon Musk đã đúng

13:31 , 30/01/2026
Phát minh "tuabin gió đút túi" này có thể làm "dậy sóng" ngành điện sạch toàn cầu

Phát minh "tuabin gió đút túi" này có thể làm "dậy sóng" ngành điện sạch toàn cầu

12:40 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên