New York: 10 người tử vong ngoài đường trong trận bão tuyết lịch sử nước Mỹ, tình hình ngày càng tồi tệ

New York - thành phố đông dân nhất nước Mỹ đang đối mặt với hậu quả nghiêm trọng của bão Fern, một cơn bão mùa đông đem theo nền nhiệt thấp nhất trong nhiều năm qua và tuyết dày đặc. Giới chức thành phố hôm 27/1 cho biết 10 người đã được phát hiện tử vong ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, tạo ra một đợt lạnh “hiếm có” kể từ nhiều năm trở lại đây.

Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra, nhưng có bằng chứng cho thấy nhiều trường hợp có thể liên quan đến hạ thân nhiệt. Một trong những rủi ro lớn nhất khi tiếp xúc kéo dài với thời tiết cực lạnh. 7 trong số các nạn nhân được nghi là tử vong do hít lạnh sâu trong không khí băng giá.

Người dân băng qua đường phủ đầy tuyết ở thành phố New York

Một trong những trường hợp gây chú ý là bà Doreen Ellis, 90 tuổi, sống tại khu Crown Heights (Brooklyn). Bà được phát hiện đã chết sau khi đi ra ngoài giữa đêm trong lúc nhiệt độ rét buốt, mặc chỉ bộ áo ngủ mỏng và một chiếc tất. Gia đình cho biết bà Ellis mắc chứng mất trí và từng có thói quen đi lang thang, nhưng không ai ngờ lần này bà lại không thể trở về do thời tiết khắc nghiệt.

Thi thể nhiều nạn nhân được tìm thấy rải rác ở nhiều nơi khác nhau của thành phố, gồm Queens, Brooklyn, Manhattan và Bronx, cho thấy mức độ tác động rộng của cơn bão. Nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được triển khai để rà soát các khu vực công cộng, công viên và góc đường nhằm tìm những người có thể gặp nguy hiểm.

Người dân băng qua đường trong khi giao thông vẫn di chuyển giữa cơn bão tuyết

Trước tình hình này, chính quyền thành phố đã mở rộng hoạt động tăng cường các điểm sưởi ấm khẩn cấp, mở thêm các trung tâm tạm trú và điều chỉnh các thủ tục đón tiếp để giúp những người dân dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là những người vô gia cư hoặc dễ bị tổn thương. Thị trưởng Mamdani kêu gọi người dân giám sát nhau và thông báo ngay nếu thấy ai đó gặp nguy hiểm giữa thời tiết lạnh giá.

