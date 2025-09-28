Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

New York "chạy đua" xây nhà máy pin khổng lồ cứu lưới điện

28-09-2025 - 16:43 PM | Tài chính quốc tế

Bang New York đẩy mạnh xây dựng các cơ sở lưu trữ pin lithium-ion, nhằm ứng phó nhu cầu điện tăng đột biến và thời tiết khắc nghiệt.

Bang New York của Mỹ đang lên kế hoạch tăng mạnh số lượng các nhà máy lưu trữ năng lượng pin khổng lồ, do lo ngại lưới điện của bang sẽ không thể cung cấp đủ năng lượng trong thời tiết khắc nghiệt, hoặc chỉ đơn giản là khi nhu cầu tăng đột biến. Để hiện thực hóa kế hoạch này, những cơ sở lưu trữ pin khổng lồ đang dần được triển khai.

Nằm giữa các khu dân cư ở ngoại ô Buffalo, bang New York, là một hệ thống pin lithium-ion mạnh mẽ. Nhà máy này có thể cung cấp năng lượng cho 15.000 ngôi nhà trong hai giờ khi bão hoặc các đợt nắng nóng làm tăng nhu cầu sử dụng điện năng. New York đang lên kế hoạch tăng đáng kể số lượng các khu lưu trữ pin lithium trên toàn bang vào năm 2030, với mục tiêu là biến chúng thành một phần quan trọng của lưới điện.

Ông Chris Linsmayer - Công ty Key Capture Energy cho biết: "Đây là một hệ thống lưu trữ năng lượng pin. Những gì bạn thấy trông giống như các container vận chuyển, thực chất chứa đầy pin lithium-ion. Và những hệ thống này sẽ lưu trữ năng lượng trong các thời điểm nhu cầu thấp, sau đó sẽ truyền năng lượng trở lại lưới điện khi nhu cầu tăng lên".

Lưới điện của Mỹ thường không lưu trữ năng lượng. Điện được sản xuất vừa đủ và tiêu thụ gần như ngay lập tức để tránh quá tải hệ thống đã cũ. Công ty Key Capture Energy kết nối khu lưu trữ pin của mình với lưới điện bằng một trạm biến áp. Vào những thời điểm nhu cầu điện cao nhất, bao gồm cả các sự cố mất điện và sụt áp, những viên pin này có thể truyền điện đã lưu trữ trở lại lưới điện để sử dụng ngay lập tức.

Bà Elisabeth Stein - Giám đốc Chính sách, Đại học New York, Mỹ cho biết: "Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng thêm lưới điện để đáp ứng sự tăng trưởng. Và điều đó đòi hỏi phải sử dụng hệ thống hiện có một cách hiệu quả nhất có thể".

Ngoài các mục đích sử dụng truyền thống, hiện có sự gia tăng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu, cho trí tuệ nhân tạo, phương tiện giao thông điện, cũng như các nhà máy sản xuất mới. Do vậy, những cơ sở lưu trữ pin khổng lồ này được xem là hướng đi đúng đắn của bang New York. Trong những năm qua, bang Texas cũng đã xây dựng nhiều hệ thống lưu trữ năng lượng pin tương tự để đảm bảo độ tin cậy của lưới điện.

Theo Ban Thời sự

VTV

