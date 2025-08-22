Buồn của Jensen Huang: “Trăm phương nghìn kế” mới được bán chip sang thị trường hấp dẫn nhất nhì thế giới thì lại bị chính khách hàng đóng cửa không cho vào

NVIDIA hiện đã yêu cầu một số nhà cung ứng ngừng sản xuất các cấu kiện của dòng chip H20 dành tiêng cho Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh siết chặt các hoạt động mua bán với chip của Mỹ. Chỉ thị này được đưa ra vài tuần sau khi Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ trong nước ngừng mua chip của NVIDIA do lo ngại về an ninh.

Theo CNBC, NVIDIA được cho đã yêu cầu Amkor Technology có trụ sở tại Arizona, công ty xử lý việc đóng gói chip H20, và Samsung Electronics của Hàn Quốc, công ty cung cấp bộ chip, ngừng sản xuất. Samsung và Amkor hiện chưa lên tiếng.

Một báo cáo từ Reuters cũng cho biết NVIDIA đã yêu cầu Foxconn tạm dừng các công việc liên quan đến chip H20. Foxconn hiện cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Về phần mình, chia sẻ với CNBC, đại diện NVIDIA cho biết: “Chúng tôi tiếp tục quản lý chuỗi cung ứng để đáp ứng các điều kiện thị trường”.

Thông tin mới này càng làm dấy lên những nghi ngờ về sự trở lại của chip H20, vốn mới chỉ được Washington cấp phép xuất khẩu trở lại sang Trung Quốc thời gian gần đây. Trước đó, dòng chip được thiết kế để lách các biện pháp trừng phạt nhằm vào thị trường Trung Quốc này bị cấm bán vào hồi tháng 4 cho đến khi được cấp phép trở lại trong tháng 7.

Tháng trước, Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã triệu tập đại diện NVIDIA vì những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến dòng chip H20 và yêu cầu công ty cung cấp những thông tin chi tiết về dòng chip này.

Theo đó, Bắc Kinh lo ngại rằng những con chip H20 được trang bị công nghệ theo dõi hoặc có khả năng mở cửa sau, cho phép chúng bị điều khiển từ xa. Trước đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Tom Cotton và một nhóm gồm 8 nghị sĩ khác đã trình Đạo luật An ninh chip, trong đó yêu cầu các công ty như NVIDIA phải tích hợp cơ chế bảo mật và xác minh vị trí vào các dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Bản thân ông Jensen Huang, CEO NVIDIA, cũng thừa nhận Trung Quốc đã đặt câu hỏi về nguy cơ bảo mật của chip H20 và công ty khẳng định không có chuyện đó.

Trước đây, Huang từng mô tả việc Mỹ cho phép bán chip H20 sang Trung Quốc là chiến thắng lớn cho NVIDIA. Ông đã vận động hành lang chống lại việc gia hạn chip, điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của NVIDIA bởi Trung Quốc là thị trường khổng lồ, không thể bỏ qua.

Nvidia cho biết họ đã phải ghi nhận khoản lỗ 4,5 tỷ USD do lượng hàng tồn kho chip H20 chưa bán được trong tháng 5, sau khi các hạn chế xuất khẩu có hiệu lực, đồng thời khẳng định doanh số trong quý tài chính gần nhất lẽ ra đã cao hơn 2,5 tỷ USD nếu không có những biện pháp hạn chế này.

Việc các dòng chip H20 hiện đang bị Trung Quốc đưa vào diện xem xét an ninh quốc gia cho thấy những khó khăn mà Nvidia gặp phải trong hoạt động kinh doanh giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung còn nhiều bất ổn.

Các chuyên gia phân tích ngành công nghiệp chip cũng nhận định rằng động thái của Bắc Kinh dường như củng cố cam kết của họ đối với chiến lược tự chủ về sản xuất chip, cũng như ý định chống lại kế hoạch của chính quyền Trump nhằm duy trì sự thống trị của phần cứng AI Mỹ tại Trung Quốc.

Tham khảo: CNBC