Sức mạnh không tưởng của Nvidia: Một buổi công bố kết quả kinh doanh quý khiến thị trường chứng khoán chao đảo mạnh hơn cả tuyên bố của Fed

22-08-2025 - 12:11 PM | Tài chính quốc tế

Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của một nhóm nhỏ “ông lớn công nghệ” trên thị trường chứng khoán ngày nay.

Trong những tuần tới, hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ xuất hiện và có thể khiến thị trường chứng khoán Mỹ đang tăng tốc phải chao đảo.

Ngay sáng thứ sáu này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell sẽ có bài phát biểu được mong đợi tại hội nghị Jackson Hole (Wyoming). Ngay sau đó, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố số liệu việc làm mới nhất, rồi đến báo cáo lạm phát quan trọng.

Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư nhìn về cuối tháng 9, tâm điểm họ quan tâm lại tập trung vào một công ty duy nhất. Báo cáo tài chính mà Nvidia chuẩn bị công bố vào tuần sau được dự báo sẽ tạo ra phản ứng lớn nhất trên S&P 500 trong tháng tới.

Dự đoán đó thể hiện rõ trong hoạt động của thị trường quyền chọn – công cụ phái sinh cho phép nhà đầu tư đặt cược giá cổ phiếu hay chỉ số sẽ tăng hoặc giảm trong tương lai ở mức định trước. Theo dữ liệu quyền chọn S&P 500 từ Citi Global Markets, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho biến động khoảng 0,8 điểm phần trăm (tăng hoặc giảm) trong phiên thứ sáu này, tùy thuộc vào những gì ông Powell nói ở Jackson Hole.

Trong khi đó, giá quyền chọn cho phiên giao dịch thứ năm tuần tới (ngày đầu tiên thị trường phản ứng với báo cáo tài chính của Nvidia công bố tối hôm trước) cho thấy chỉ số có thể dao động tới 0,9 điểm phần trăm theo cả hai chiều.

Điều này phản ánh một thực tế: Fed vẫn có ảnh hưởng lớn đến thị trường toàn cầu, nhưng chỉ một báo cáo lợi nhuận hàng quý của một công ty công nghệ cũng đủ sức tạo ra biến động tương đương. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của một nhóm nhỏ “ông lớn công nghệ” trên thị trường chứng khoán ngày nay.

Sức mạnh không tưởng của Nvidia: Một buổi công bố kết quả kinh doanh quý khiến thị trường chứng khoán chao đảo mạnh hơn cả tuyên bố của Fed- Ảnh 1.

“Xét tương quan, báo cáo lợi nhuận của Nvidia là sự kiện lớn nhất với S&P 500 trong tháng tới”, Stuart Kaiser, chiến lược gia cổ phiếu tại Citi nhận định. “Đối với nhà đầu tư cổ phiếu, đặc biệt là trong S&P 500, câu chuyện AI và tác động của nó với lợi nhuận hiện ngang hàng với Fed”.

Tháng trước, Nvidia đạt vốn hóa 4.000 tỷ USD, chiếm gần 8% trọng số trong S&P 500.

Lịch sử cho thấy tác động của Nvidia là rất lớn: Khi công bố lợi nhuận tháng 5, cổ phiếu hãng tăng 3,25% và S&P 500 tăng 0,4%. Nhưng hồi tháng 2, sau báo cáo lợi nhuận, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 8% và S&P 500 mất 1,6%.

Nhà đầu tư đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy nhu cầu “không ngừng nghỉ” với chip AI của Nvidia sẽ tiếp tục. Báo cáo lần này có thể trả lời cho một câu hỏi lớn đang treo lơ lửng trên thị trường: Liệu có đang hình thành “bong bóng AI” hay không.

Các ông lớn khác trong S&P 500 như Apple và Microsoft cũng gắn chặt với chủ đề AI, vì vậy kết quả của Nvidia nhiều khả năng sẽ tác động dây chuyền tới họ.

“Đây luôn là một sự kiện lớn”, Stacy Rasgon, chuyên gia phân tích Nvidia tại Morningstar nói, đồng thời đùa rằng ông có lẽ đã “chai lì” trước tần suất biến động mạnh của cổ phiếu Nvidia.

Để so sánh, khi ông Powell phát biểu tại Jackson Hole năm ngoái, S&P 500 tăng hơn 1%. Một năm trước đó, chỉ số này tăng 0,7% sau bài phát biểu.

Bài phát biểu của ông Powell tuần này có thể làm thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư về chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất – hai yếu tố quan trọng trong việc định hình triển vọng kinh tế và thị trường.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed vì duy trì lãi suất cao, kêu gọi cơ quan này nhanh chóng hạ lãi suất, điều sẽ giúp chi phí vay rẻ hơn, kích thích tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ ông Trump hoàn thành cam kết tranh cử đưa lãi suất xuống thấp.

Tuy nhiên, Fed đến nay vẫn kiên quyết cảnh báo rằng việc hạ lãi suất quá nhanh có thể khiến nền kinh tế “quá nóng” ở thời điểm không thích hợp, làm gia tăng lạm phát và đẩy giá tiêu dùng lên cao.

Theo: NYTimes

