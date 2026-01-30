Phát hiện có người bỏ quên vali chứa 12kg vàng trị giá hơn 70 tỷ đồng trên tàu

Theo tin từ tờ Đại Phong, sự việc mới xảy ra gần đây. Sau khi một đoàn tàu cao tốc tại Trung Quốc cập bến Thượng Hải, trưởng tàu Ngô Giai Văn trong lúc kiểm tra định kỳ đã phát hiện một chiếc vali màu đen cỡ lớn bị bỏ lại trong toa xe. Khi mở ra kiểm tra, mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy bên trong chứa đầy đồ trang sức vàng với tổng trọng lượng lên tới 12kg.

Giá trị thị trường của số vàng này ước tính khoảng 20 triệu NDT (khoảng 70 tỷ VNĐ). May mắn thay, với sự hỗ trợ của cảnh sát đường sắt và hệ thống quản lý, nhân viên đoàn tàu đã nhanh chóng xác nhận được danh tính chủ nhân và hoàn tất thủ tục bàn giao để kịp thời gian triển lãm của khách hàng.

Trưởng tàu Ngô Giai Văn cho biết khi cô đi ngang qua toa số 6 thì phát hiện chiếc vali đen nằm sát vách dưới gầm ghế ngồi. Do chiếc vali rất nặng, cô phải nhờ thêm nhân viên phục vụ cùng khiêng về toa nhà hàng. Dưới sự chứng kiến của cảnh sát và máy quay giám sát, họ đã mở vali kiểm tra và phát hiện khoảng 10 túi vàng trang sức được xếp ngay ngắn, mỗi túi nặng khoảng 1kg, tổng cộng là 12kg vàng.

Ngay khi cô Ngô chuẩn bị báo cáo vụ việc theo quy định, hệ thống thiết bị cầm tay đồng thời hiển thị một yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc từ hành khách. Mô tả về chiếc vali đen hoàn toàn khớp với vật phẩm đang có tại hiện trường. Cô Ngô lập tức liên lạc theo số điện thoại được cung cấp và xác nhận đây là sản phẩm triển lãm của một công ty trang sức đá quý.

Chủ nhân món hàng giải thích rằng hôm đó họ mang theo nhiều thùng vàng đến Thượng Hải để tham gia triển lãm. Do nhân viên mới sơ suất nên đã bỏ quên thùng hàng quan trọng nhất trên tàu, khiến cả đội vô cùng lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ bày trí gian hàng vào buổi sáng.

Sau khi trao đổi, đồng nghiệp của chủ vali đã có mặt tại ga Thượng Hải một giờ sau đó. Nhân viên đoàn tàu đã tiến hành gọi video để đối chiếu từng món đồ với người phụ trách công ty trang sức. Sau khi xác nhận đầy đủ số lượng và vật phẩm bên trong, các thủ tục bàn giao đã được hoàn tất tốt đẹp.

Nguồn: ETtoday