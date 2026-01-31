Kế hoạch tái cấu trúc lớn nhất lịch sử 'đế chế Elon Musk': SpaceX dự kiến sáp nhập với xAI

Theo Reuters, Elon Musk đang được cho là cân nhắc những phương án tái cấu trúc lớn trong hệ sinh thái doanh nghiệp, trong đó nổi bật là khả năng SpaceX có thể được sáp nhập với xAI - công ty trí tuệ nhân tạo do ông sáng lập. Tuy nhiên, hãng tin nhấn mạnh rằng mọi thảo luận hiện mới ở giai đoạn ban đầu và chưa có xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết SpaceX đã có những cuộc trao đổi nội bộ về khả năng kết hợp với xAI, trong bối cảnh công ty tên lửa này được cho là đang hướng tới một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2026. Một số hồ sơ doanh nghiệp tại bang Nevada, theo Reuters, cho thấy các pháp nhân mới được thành lập có thể phục vụ cho những cấu trúc giao dịch tiềm năng giữa các công ty thuộc “đế chế Musk”. Dù vậy, Reuters nhấn mạnh rằng chưa rõ định giá, tỷ lệ hoán đổi cổ phần hay thời điểm cụ thể nếu một thương vụ thực sự được tiến hành.

Việc SpaceX cân nhắc sáp nhập với xAI được giới phân tích nhìn nhận là kịch bản “dễ thực hiện hơn” về mặt kỹ thuật. Cả hai đều là công ty tư nhân và Elon Musk nắm quyền kiểm soát lớn, cho phép việc tái cấu trúc diễn ra linh hoạt hơn so với các thương vụ liên quan đến doanh nghiệp niêm yết.

Reuters cũng lưu ý rằng trong thời gian gần đây, Starlink - công ty con của SpaceX - đã cập nhật chính sách quyền riêng tư, cho phép sử dụng dữ liệu người dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo, trừ khi khách hàng lựa chọn không tham gia. Động thái này làm dấy lên tranh luận rằng dữ liệu từ hạ tầng vệ tinh toàn cầu của SpaceX có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho tham vọng AI của Musk.

Song song với đó, SpaceX cũng được cho là đã cân nhắc phương án sáp nhập với Tesla như một lựa chọn khác, bên cạnh xAI. Tuy nhiên, các nhà quan sát mà Reuters phỏng vấn cho rằng đây là kịch bản phức tạp hơn nhiều. Tesla là công ty đại chúng, do đó bất kỳ thương vụ nào liên quan đến việc đưa tài sản tư nhân như SpaceX hay xAI vào Tesla đều phải đối mặt với các vấn đề nhạy cảm về định giá, nghĩa vụ minh bạch thông tin và nguy cơ xung đột lợi ích đối với cổ đông hiện hữu.

Tóm lại, thời điểm hiện tại, câu chuyện sáp nhập vẫn dừng ở mức đang cân nhắc và thảo luận nội bộ. Elon Musk, SpaceX, xAI và Tesla đều không đưa ra bình luận chính thức.

Dù vậy, việc thông tin xuất hiện vào thời điểm SpaceX được kỳ vọng IPO đã khiến thị trường đặc biệt chú ý, bởi bất kỳ sự “đóng gói” nào giữa công nghệ không gian, dữ liệu toàn cầu và trí tuệ nhân tạo đều có thể làm thay đổi đáng kể câu chuyện tăng trưởng của các công ty trong hệ sinh thái Musk.

Trước đó, Elon Musk từng sáp nhập công ty khởi nghiệp xAI với nền tảng mạng xã hội X trong một giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu. Công ty kết hợp trị giá 80 tỷ USD.

“Tương lai của xAI và X đã hoà thành một. Hôm nay, chúng tôi chính thức kết hợp dữ liệu, mô hình, khả năng tính toán, phân phối và nhân tài”, tỷ phú cho biết trên tài khoản X, kỳ vọng việc sáp nhập sẽ mở ra một tương lai với tầm ảnh hưởng khổng lồ.

Theo: Reuters





