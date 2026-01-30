Ngoài vàng, bạc, một tài sản cũng bật tăng phi mã, đạt 40% trong 1 năm và chưa dừng tăng, báo hiệu tình trạng của nền kinh tế

Kim loại đó chính là đồng. Giá đồng đã tăng hơn 40% trong năm 2025 và hiện đã tăng hơn 9% từ đầu năm đến nay.

Trên sàn Comex, giá đồng chốt phiên ngày 29/1 ở mức kỷ lục 6,20 USD/pound. Trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng toàn cầu chính thức vượt mốc 13.000 USD/tấn, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng mạnh, gián đoạn chuỗi cung ứng và các chính sách thương mại toàn cầu.

Đồng không giống các kim loại khác

Mỗi kim loại phản ứng khác nhau trước các điều kiện kinh tế, và đồng cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, khác với vàng và bạc, giá đồng không chịu tác động trực tiếp từ tâm lý nhà đầu tư hay kỳ vọng kinh tế. Biến động giá của đồng thường phản ánh tăng trưởng và mở rộng sản xuất trong nền kinh tế thực.

Đồng từ lâu được xem là “nhiệt kế” của nền kinh tế. Kim loại này giữ vai trò trung tâm trong hệ thống lưới điện, xây dựng, máy móc công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Khi nhu cầu đối với các hàng hóa và dịch vụ này gia tăng, đó thường là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang vận hành khỏe mạnh. Từ đó, đồng mang biệt danh “Doctor Copper” (Bác sĩ Đồng).

Giá đồng tăng thường phát đi tín hiệu về nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ngược lại. Theo chuyên gia phân tích Eoin Dinsmore tại Goldman Sachs Research, đồng là “bên hưởng lợi lớn từ các khoản đầu tư vào hạ tầng lưới điện và năng lượng trên toàn cầu, khi AI và quốc phòng làm gia tăng nhu cầu đối với các mạng lưới năng lượng vững chắc và an toàn”.

Vàng thường được coi là tài sản “trú ẩn an toàn” và công cụ phòng hộ lạm phát. Bạc nằm giữa vàng và đồng, vừa mang tính đầu tư vừa phục vụ sản xuất công nghiệp. Trong khi đó, đồng chủ yếu là kim loại công nghiệp.

Đồng không được mua để tích trữ như vàng hay bạc, mà được sử dụng trực tiếp trong sản xuất. Vì vậy, trong ba kim loại, đồng thường là chỉ báo rõ nét nhất cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng.

Động lực nào đang thúc đẩy đà tăng?

Một số yếu tố then chốt đang thúc đẩy giá đồng tăng mạnh. Các khu vực sản xuất đồng lớn như Chile và Indonesia đang đối mặt với nhiều thách thức về nguồn cung và môi trường, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt đồng toàn cầu và khiến thị trường trở nên khan hiếm hơn.

Suy giảm nguồn cung không phải là yếu tố duy nhất đẩy giá tăng. Trong năm 2025, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế đối với một số danh mục nhập khẩu đồng, tạo thêm áp lực lên thị trường. Đồng thời, làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực AI đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ, khi các trung tâm dữ liệu phụ thuộc lớn vào đồng.

Theo một ước tính, các trung tâm dữ liệu AI quy mô siêu lớn có thể sử dụng tới 50.000 tấn đồng cho mỗi cơ sở.

Triển vọng giá đồng

Về xu hướng sắp tới, Goldman Sachs Research dự báo giá đồng sẽ duy trì quanh mức 13.000 USD/tấn trong quý 1 năm nay. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng thị trường có thể đang tiến gần đến giai đoạn cuối của đợt tăng này, với dự báo giá giảm về 11.000 USD/tấn vào cuối năm.

“Một động lực quan trọng đối với giá đồng nhiều khả năng sẽ là quyết định của chính quyền Mỹ vào giữa năm liên quan đến thuế đối với đồng tinh luyện. Người mua tại Mỹ đã đẩy mạnh tích trữ đồng trước thời điểm dự kiến áp thuế nhập khẩu, qua đó tạo ra kỳ vọng về tình trạng khan hiếm tạm thời tại các thị trường ngoài Mỹ”, ông Dinsmore nhận định.

Theo Yahoo Finance