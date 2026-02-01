Cựu kỹ sư Google đánh cắp 2000 trang tài liệu công nghệ AI cho Trung Quốc

Một cựu kỹ sư phần mềm của Google tại Mỹ vừa bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội gián điệp kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ lợi ích của Trung Quốc.

Theo CNBC, ngày 30/1, bồi thẩm đoàn tại San Francisco đã tuyên ông Linwei Ding (38 tuổi) phạm tổng cộng 14 tội danh, trong đó có 7 tội gián điệp kinh tế và 7 tội đánh cắp bí mật thương mại của Google.

Hồ sơ tòa án cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 4/2023, ông Ding đã chiếm đoạt hơn 2.000 trang tài liệu mật về AI của Google và tải lên tài khoản Google Cloud cá nhân. Thời điểm này, ông Ding duy trì liên hệ với hai công ty công nghệ tại Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị thành lập doanh nghiệp riêng.

Cựu kỹ sư Google - Linwei Ding bị kết tội đánh cắp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). (Ảnh: LinkedIn/Reuters)

Các tài liệu bị đánh cắp chứa nhiều thông tin đặc biệt nhạy cảm, bao gồm kiến trúc chip Tensor Processing Unit (TPU) do Google tự phát triển, hệ thống bộ xử lý đồ họa (GPU) và SmartNIC - thẻ giao diện mạng chuyên dụng giúp truyền dữ liệu tốc độ cao trong các siêu máy tính AI và nền tảng điện toán đám mây của Google.

Phía bào chữa cho rằng những tài liệu này không đủ điều kiện được coi là bí mật thương mại. Luật sư Grant Fondo lập luận Google đã không áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, khi hàng nghìn nhân viên có thể truy cập các tài liệu nói trên. Theo ông, tập đoàn công nghệ này “đã lựa chọn sự cởi mở thay vì an ninh”.

Ngược lại, ông Roman Rozhavsky, Phó giám đốc Cục Phản gián và Gián điệp của FBI, nhấn mạnh rằng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm giành vị thế dẫn đầu về AI, ông Linwei Ding đã “phản bội cả nước Mỹ lẫn công ty nơi mình làm việc”, khi đánh cắp công nghệ chiến lược của Google vì lợi ích của Chính phủ Trung Quốc. Ông Rozhavsky khẳng định phán quyết này thể hiện quyết tâm của chính quyền Mỹ trong việc bảo vệ các công nghệ then chốt.

Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào tuần tới. Theo quy định, bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù cho mỗi tội danh đánh cắp bí mật thương mại và 15 năm tù cho mỗi tội danh gián điệp kinh tế.