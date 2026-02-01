Sự trở lại của đồng euro

Diễn biến này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của đồng euro trong bối cảnh tâm lý thị trường đối với đồng bạc xanh đang suy giảm do các biến động chính trị và thương mại tại Mỹ.

Theo ghi nhận trên thị trường tài chính London ngày 28/1 (giờ địa phương), tỷ giá euro đã vượt qua ngưỡng 1,20 USD. Đây không chỉ là một con số mang tính tâm lý đối với các nhà giao dịch mà còn được xem là "ngưỡng chịu đựng" theo nhận định trước đó của Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos.

Từ mức thấp gần ngang bằng với USD, 1 euro đổi 1 USD, vào một năm trước, đồng euro đã có sự bứt phá ấn tượng. Trong năm qua, đồng tiền này đã tăng khoảng 13% so với USD, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2017.

Giới phân tích chỉ ra rằng sức mạnh hiện tại của đồng euro phần lớn xuất phát từ sự suy yếu của đồng USD trước các động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những căng thẳng thương mại với các đồng minh, tranh cãi liên quan đến vấn đề Greenland và các đợt chỉ trích nhắm vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã làm giảm niềm tin vào đồng bạc xanh.

Bên cạnh đó, các đồn đoán về việc Mỹ và Nhật Bản sẽ can thiệp chung để ngăn đà giảm của đồng yen cũng khiến giới đầu tư bán tháo USD trên diện rộng. Tại châu Âu, các nỗ lực củng cố an ninh khu vực và các gói kích thích tài khóa dài hạn, đặc biệt là từ Đức, đã hỗ trợ đáng kể cho đà tăng của đồng euro.

Việc đồng nội tệ mạnh lên đang đặt ra bài toán khó cho các doanh nghiệp xuất khẩu châu Âu. Theo ước tính của ngân hàng Goldman Sachs, các công ty có tên trong chỉ số STOXX 600 thu về 60% doanh thu từ nước ngoài, trong đó thị trường Mỹ chiếm gần 50%. Trong khi đó, ngân hàng Barclays nhận định đà tăng giá của đồng euro trong năm 2025 là nguyên nhân của khoảng 50% số đợt hạ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của các doanh nghiệp.

ECB đang theo dõi sát sao diễn biến này. Chỉ riêng tuần trước, đồng euro đã tăng khoảng 2%, mức tăng tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2025, thời điểm áp dụng các mức thuế quan "Ngày Giải phóng" của Mỹ gây chao đảo thị trường. Việc đồng euro tăng giá sẽ gây áp lực giảm giá nhập khẩu, khiến ECB khó đạt mục tiêu lạm phát 2% trong năm nay và năm 2027.

Mặc dù đồng euro đang tăng trưởng mạnh, các chuyên gia cho rằng khả năng đồng tiền này sớm thay thế vị thế số một của USD trong dự trữ toàn cầu là không cao. Hiện tại, USD vẫn chiếm gần 60% dự trữ ngoại hối toàn cầu, trong khi đồng euro chỉ chiếm khoảng 20%.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho rằng các chính sách kinh tế khó lường của Mỹ có thể mở ra cơ hội cho đồng euro đóng vai trò lớn hơn, nhưng điều này đòi hỏi Liên minh châu Âu (EU) phải hoàn thiện cấu trúc tài chính vốn đã bị trì hoãn từ lâu của khối.

Theo một khảo sát công bố ngày 6/1, nền kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) tăng trưởng chậm lại trong tháng 12/2025, song vẫn khép lại năm với quý IV có mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 2 năm, nhờ đà mở rộng ổn định của lĩnh vực dịch vụ bù đắp cho sự suy giảm của ngành sản xuất.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone - do Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) và công ty phân tích tài chính S&P Global công bố - giảm xuống 51,5 điểm trong tháng 12 từ mức đỉnh 52,8 điểm của tháng 11 và thấp hơn mức ước tính sơ bộ là 51,9 điểm. Tuy nhiên, số điểm vẫn duy trì ở trên ngưỡng 50, cho thấy vẫn giữ được sự tăng trưởng.

Việc PMI duy trì trên 50 điểm trong cả 2025 đồng nghĩa với việc kinh tế Eurozone giữ vững tăng trưởng liên tục qua mỗi tháng, lần đầu tiên kể từ năm 2019. PMI quý IV/2025 đạt 52,3 điểm, mức cao nhất kể từ quý II/2023.

Số liệu khảo sát cũng cho thấy số lượng đơn hàng mới ở Eurozone tiếp tục tăng trong tháng thứ 5 liên tiếp, song chỉ ở tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9/2025. Đáng chú ý là đơn hàng sản xuất mới có tốc độ giảm nhanh hơn, còn các doanh nghiệp dịch vụ ghi nhận mức doanh thu thấp hơn so với tháng trước. Chỉ số hoạt động kinh doanh của lĩnh vực dịch vụ giảm xuống 52,4 điểm trong tháng 12, so với mức 53,6 điểm của tháng 11 (cao nhất trong vòng 2,5 năm).

Một tín hiệu tích cực nữa với kinh tế Eurozone là ECB đầu tháng 1/2026 cho biết hoạt động cho vay của các ngân hàng đối với doanh nghiệp tại Eurozone đã tăng tốc rõ rệt trong tháng 11/2025, với mức tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước đó, cao nhất kể từ giữa năm 2023.

So với tháng 10, khi mức tăng đạt 2,9%, đà mở rộng tín dụng dành cho khu vực doanh nghiệp đã có dấu hiệu cải thiện. Tín dụng dành cho các hộ gia đình cũng tăng 2,9%, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ Mùa Xuân năm 2023, cho thấy nhu cầu vay vốn trong nền kinh tế đang dần phục hồi.

Theo các chuyên gia, việc doanh nghiệp tăng cường vay vốn có thể là tín hiệu sớm cho sự gia tăng đầu tư, trong bối cảnh nền kinh tế Eurozone đang tìm kiếm các động lực mới để thoát khỏi giai đoạn tăng trưởng trì trệ.

Dù vậy, ngành công nghiệp của Eurozone hiện vẫn chịu nhiều sức ép từ môi trường bên ngoài. Thuế quan cao của Mỹ và nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc đang tác động tiêu cực đến triển vọng sản xuất.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thương mại Hamburg, ông Cyrus de la Rubia, cho rằng nhu cầu đối với sản phẩm công nghiệp của Eurozone đang chậm lại, thể hiện qua số lượng đơn đặt hàng mới giảm, lượng đơn hàng tồn đọng sụt giảm và quá trình thu hẹp hàng tồn kho kéo dài.

Trong bối cảnh lạm phát của Eurozone vẫn cao hơn mục tiêu 2%, ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,0% trong nửa cuối năm 2025, thể hiện lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ.