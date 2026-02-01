“365 chiến thắng” của Tổng thống Donald Trump

Sau 12 tháng Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước trong nhiệm kỳ thứ hai, Nhà Trắng nhấn mạnh ông đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý trên các lĩnh vực an ninh, kinh tế, năng lượng và đối ngoại, trong bối cảnh Washington theo đuổi mạnh mẽ chính sách "Nước Mỹ trên hết". Tổng thống Donald Trump đã để lại dấu ấn đậm nét với mật độ quyết sách dày đặc, không chỉ ở những động thái gây chú ý lớn mà còn ở nhiều thay đổi âm thầm song có tác động lâu dài.

Đầu năm ngoái, phát biểu trong lễ nhậm chức ngày 20/1/2025, Tổng thống Trump nhấn mạnh mọi hành động của chính quyền sẽ được dẫn dắt bởi "khát vọng vươn tới sự xuất sắc và thành công không ngừng". Theo Nhà Trắng, cam kết này đã được cụ thể hóa bằng các biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường an ninh quốc gia, phục hồi tăng trưởng kinh tế và tái khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.

Sự trở lại của Tổng thống Donald Trump đánh dấu một kỷ nguyên mới cho nước Mỹ (Ảnh: Politico)

Siết chặt an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia

Ngay trong ngày đầu cầm quyền, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh xếp nhiều băng nhóm ma túy và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Tây Bán cầu vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Động thái này mở rộng thẩm quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật trong truy quét tội phạm, đặc biệt là buôn bán ma túy tổng hợp fentanyl - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sốc thuốc tại Mỹ trong nhóm tuổi lao động trẻ.

Chính quyền Mỹ cho biết các biện pháp đồng bộ, từ kiểm soát biên giới, triệt phá chuỗi cung ứng đến tăng hình phạt đối với tội phạm buôn lậu ma túy, đã giúp lượng fentanyl bị thu giữ tại biên giới phía Tây Nam giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025. Số ca tử vong do sốc thuốc trên toàn quốc cũng được ghi nhận giảm so với năm trước.

Cùng với đó, Washington tăng cường hiện diện quân sự và lực lượng an ninh tại biên giới, đưa số vụ vượt biên trái phép xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Chính quyền Mỹ khẳng định các biện pháp này gửi đi thông điệp rõ ràng rằng mỗi quốc gia có quyền kiểm soát biên giới của mình.

Kinh tế phục hồi, năng lượng bứt phá

Theo đánh giá của Nhà Trắng, kinh tế Mỹ trong năm qua duy trì đà tăng trưởng tích cực, với thị trường lao động ổn định và lạm phát được kiểm soát. Chính quyền nhấn mạnh vai trò của việc cắt giảm quy định, thúc đẩy đầu tư trong nước và đưa chuỗi cung ứng quay trở lại Mỹ.

Đặc biệt, lĩnh vực năng lượng được coi là một trụ cột quan trọng. Mỹ tiếp tục củng cố vị thế là quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới, cung cấp năng lượng cho hàng chục quốc gia, qua đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu. Chính quyền Trump đặt mục tiêu trong những năm tới sẽ tiếp tục mở rộng công suất sản xuất và xuất khẩu, coi đây là công cụ vừa kinh tế vừa địa chiến lược.

Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn nhậm chức tại Điện Capitol vào ngày 20/1/2025

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đẩy nhanh kế hoạch triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng nhằm phục vụ các căn cứ dài hạn, trong bối cảnh cạnh tranh không gian ngày càng gia tăng.

Đối ngoại và an ninh tập thể

Trên bình diện quốc tế, Tổng thống Trump nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh răn đe. Trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Trump từng kêu gọi các quốc gia tuân thủ mục tiêu ban đầu của tổ chức này là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Trong quan hệ với các đồng minh, chính quyền Mỹ cho biết đã đạt được những cam kết quốc phòng chưa từng có từ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Hay, các nước đồng minh thống nhất nâng mạnh mức chi tiêu quốc phòng, được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể năng lực răn đe và phòng thủ tập thể trong những năm tới.

Ngoài các vấn đề an ninh, Washington cũng nhấn mạnh vai trò hỗ trợ nhân đạo khi thiên tai xảy ra tại khu vực Caribe và Mỹ Latinh. Mỹ đã triển khai các chiến dịch cứu trợ khẩn cấp, cung cấp lương thực, nước sạch và nơi trú ẩn cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lớn trong năm qua.

Theo các chuyên gia, chính sách kết hợp giữa an ninh cứng rắn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ quốc tế đang định hình rõ nét phong cách điều hành của chính quyền Tổng thống Trump trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng những kết quả dài hạn vẫn cần thêm thời gian để được kiểm chứng, nhất là trong bối cảnh môi trường quốc tế tiếp tục biến động phức tạp.