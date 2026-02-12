Chuyên gia kỳ cựu Phố Wall: Fed có thể cắt giảm lãi suất nhiều hơn 2 lần, tôi tự tin đầu tư vàng

Ông David Einhorn là nhà sáng lập quỹ Greenlight Capital. Ông cũng chính là người rất nổi tiếng vào năm 2008 khi đặt cược chống lại Lehman Brothers tại Hội nghị Đầu tư Sohn chỉ vài tháng trước khi ngân hàng này phá sản.

Ông Einhorn dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với kỳ vọng hiện tại của thị trường trong năm nay. Nhận định này khiến ông thêm tự tin với khoản đầu tư vào vàng.﻿

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm phần nào trong ngày 11/2, sau khi báo cáo việc làm tháng 1 tốt hơn nhiều so với dự báo. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch vẫn dự đoán xác suất hơn 88% Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, trong năm 2026.

Ông Einhorn cho rằng việc thị trường coi số liệu việc làm mới là lý do để không cắt giảm lãi suất là “sai lầm”. Ông nhận định số lần cắt giảm có thể nhiều hơn hai. Ông dự đoán ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed, có thể thuyết phục ủy ban thực hiện điều đó.

“Nếu lạm phát ở mức 4% hoặc 5% thì chắc chắn ông ấy sẽ không thể thuyết phục được mọi người. Nhưng trong các trường hợp khác, ông ấy sẽ lập luận dựa trên năng suất lao động”, ông Einhorn nói trên chương trình “Money Movers” của CNBC hôm thứ Tư. Ông cho rằng ông Warsh sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất “ngay cả khi nền kinh tế đang tăng trưởng nóng”.

“Tôi nghĩ đến cuối năm, số lần cắt giảm sẽ nhiều hơn hai lần”, ông nói thêm.

Nhà quản lý quỹ phòng hộ này cũng nắm giữ vàng. Giá vàng đã giảm vào cuối tháng trước sau khi ông Trump công bố đề cử ông Warsh làm Chủ tịch Fed. Vì diễn biến này giúp xoa dịu lo ngại trên Phố Wall về tính độc lập của Fed.

Vàng, kim loại vốn thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, đã phục hồi trở lại. Giá hợp đồng tương lai vàng tăng hơn 17% từ đầu năm đến nay. Trước đó, vàng đã tăng hơn 60% trong năm 2025 trong bối cảnh lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị gia tăng và chính sách thương mại thiếu ổn định. Tính từ năm 2024, giá vàng đã tăng hơn 120%.

Ông Einhorn cho biết giá vàng tăng trong vài năm qua vì nó “trở thành tài sản dự trữ” ưa thích của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

“Chính sách thương mại của Mỹ rất thiếu ổn định. Điều đó khiến các quốc gia khác muốn thanh toán thương mại bằng thứ gì đó khác ngoài USD”, ông nói.

Về dài hạn, ông cho rằng một lý do để nắm giữ vàng là mối quan hệ hiện tại giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ “không hợp lý”. Ông cũng nhận định các đồng tiền chủ chốt khác của các nền kinh tế phát triển “cũng tệ tương đương hoặc tệ hơn” so với Mỹ.

Tháng trước, đồng USD ghi nhận mức giảm trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 4/2025 sau khi ông Trump cho biết ông không lo ngại về sự suy yếu gần đây của đồng tiền này.

“Có một số vấn đề có thể diễn ra trong vài năm tới đối với các đồng tiền chủ chốt”, ông nói.

Ông Einhorn cho rằng đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất nhiều hơn là “một trong những giao dịch tốt nhất hiện nay”. Ông cũng đang nắm giữ vị thế mua hợp đồng tương lai SOFR (Secured Overnight Financing Rate), tức cược rằng lãi suất ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm.

Theo CNBC