Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

39 “tàu sân bay giá rẻ” sắp xuất hiện khắp lãnh thổ: Kế hoạch gây bất ngờ của 1 nước Đông Nam Á

13-02-2026 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Học theo Mỹ và nhiều nước phương Tây, nước Đông Nam Á đang đi những bước đi đầy táo bạo.

Kế hoạch táo bạo của Indonesia

Theo CNN, Indonesia đang triển khai kế hoạch biến các tuyến đường cao tốc trên cả nước thành đường băng khẩn cấp cho máy bay chiến đấu, qua đó tạo ra khả năng tương đương với việc có nhiều “tàu sân bay” phân bố khắp quần đảo rộng lớn của mình.

Tư lệnh Không quân Indonesia, Tướng Tonny Harjono, ngày 11/2 cho biết ông kỳ vọng về lâu dài, mỗi trong số 39 tỉnh của nước này sẽ có ít nhất một đoạn đường cao tốc có thể dùng làm đường băng khẩn cấp, dù chưa đưa ra thời hạn cụ thể.

Trong một cuộc trình diễn cùng ngày, một tiêm kích F-16 và một máy bay tấn công Super Tucano của Không quân Indonesia đã hạ cánh và cất cánh thành công trên một đoạn cao tốc tại tỉnh Lampung, ở cực nam đảo Sumatra.

Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan Taufanto nói: “Thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng của Indonesia trong việc củng cố hệ thống phòng thủ toàn diện.”

Việc dùng đường cao tốc làm đường băng quân sự không phải là ý tưởng mới. Quân đội Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã từng thực hiện kế hoạch này.

39 “tàu sân bay giá rẻ” sắp xuất hiện khắp lãnh thổ: Kế hoạch gây bất ngờ của 1 nước Đông Nam Á- Ảnh 1.

Indonesia dự kiến xây dựng ít nhất 39 "tàu sân bay giá rẻ". Ảnh: CNN

Phân tán máy bay chiến đấu trên nhiều đảo ở Thái Bình Dương cũng là hướng mà quân đội Mỹ đang theo đuổi, nhằm giúp lực lượng không quân khó bị tập trung tấn công hơn trong trường hợp xảy ra xung đột.

Một máy bay tấn công EMB-314 Super Tucano của Không quân Indonesia cũng đã thực hiện thành công các bài thử hạ cánh và cất cánh trên đoạn cao tốc Terpeka Simpang Pematang ở Lampung.

Không quân Indonesia cho biết trong một tuyên bố: Việc sử dụng cao tốc như đường băng thay thế trong những tình huống nhất định dự kiến sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giúp lực lượng này ứng phó với nhiều mối đe dọa tiềm tàng mà không ảnh hưởng đến chức năng chính của cao tốc là phục vụ giao thông dân sự.

Các nhà phân tích nhận định đây cũng là giải pháp tiết kiệm chi phí để bảo đảm phòng thủ cho một quốc gia có lãnh thổ trải rộng.

Indonesia là quần đảo lớn nhất thế giới, với hơn 6.000 hòn đảo có người sinh sống, kéo dài theo trục đông – tây khoảng 5.000 km.

Việc bao phủ một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy bằng tàu sân bay gần như không khả thi. Hải quân Indonesia hiện không sở hữu tàu sân bay, trong khi chi phí mua sắm và vận hành loại tàu này rất lớn.

Tàu sân bay giá rẻ

Ông Collin Koh, nghiên cứu viên tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), nhận xét: “Tàu sân bay dường như không phải lựa chọn hấp dẫn về mặt chi phí.”

Ông cho rằng việc bố trí nhiều tuyến cao tốc có thể sử dụng làm đường băng khẩn cấp trên khắp quần đảo sẽ hợp lý hơn cả về chiến lược lẫn tác chiến.

“Mức độ rủi ro cũng thấp hơn so với tàu sân bay. Nếu tàu sân bay bị đánh trúng một lần, nó có thể bị loại khỏi vòng chiến,” ông Koh nói với CNN.

Ông cũng lưu ý rằng khi có nhiều tuyến đường làm đường băng, nếu một tuyến bị hư hại thì các tuyến khác vẫn có thể thay thế.

Việc sử dụng đường bộ để phục vụ một số lượng máy bay nhất định cũng ít tốn kém hơn so với duy trì hoạt động của tàu sân bay.

Hai loại máy bay tham gia trình diễn hôm thứ Tư là F-16 và Super Tucano cũng không phải là những loại có thể hoạt động trên tàu sân bay.

Tướng Harjono cho biết kế hoạch là xây dựng các tuyến đường có những đoạn dài khoảng 3 km để máy bay quân sự có thể hạ cánh và cất cánh.

Thứ trưởng Donny cũng đánh giá cao kỹ năng của các phi công Indonesia khi hạ cánh trên những con đường chỉ rộng bằng một nửa đường băng sân bay.

Hãng thông tấn nhà nước Indonesia Antara dẫn lời ông nói: “Các tuyến cao tốc chỉ rộng khoảng 24 mét, hẹp hơn nhiều so với đường băng sân bay rộng từ 45 đến 60 mét. Điều này rất nguy hiểm, nhưng các phi công không quân Indonesia được huấn luyện để xử lý trong những điều kiện như vậy.”

Theo An An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 300 tàu dầu Nga bị phát hiện ngoài khơi, châu Âu lập tức đưa vào tầm ngắm

Gần 300 tàu dầu Nga bị phát hiện ngoài khơi, châu Âu lập tức đưa vào tầm ngắm Nổi bật

Xây 'pháo đài' 12 tỷ USD cùng động thái phản đòn chưa từng có trong 20 năm: Nền kinh tế lớn nhất thế giới sẵn sàng 'bẻ gãy' quyền lực của Trung Quốc

Xây 'pháo đài' 12 tỷ USD cùng động thái phản đòn chưa từng có trong 20 năm: Nền kinh tế lớn nhất thế giới sẵn sàng 'bẻ gãy' quyền lực của Trung Quốc Nổi bật

Trung Quốc thu gần 100 tỷ USD trong một kỳ nghỉ, năm nay có thể hơn

Trung Quốc thu gần 100 tỷ USD trong một kỳ nghỉ, năm nay có thể hơn

10:51 , 13/02/2026
Nhật Bản có hành động hiếm thấy với tàu cá Trung Quốc

Nhật Bản có hành động hiếm thấy với tàu cá Trung Quốc

10:15 , 13/02/2026
Bê bối chấn động: Một hãng thời trang nộp phạt gần 600.000 USD vì cáo buộc rửa tiền

Bê bối chấn động: Một hãng thời trang nộp phạt gần 600.000 USD vì cáo buộc rửa tiền

10:15 , 13/02/2026
Giá vàng thế giới "thủng" mốc 5.000 USD/ounce: Khi dữ liệu kinh tế Mỹ ngáng đường kim loại quý

Giá vàng thế giới "thủng" mốc 5.000 USD/ounce: Khi dữ liệu kinh tế Mỹ ngáng đường kim loại quý

09:40 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên