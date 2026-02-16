Chứng kiến hiện tượng chưa từng có với Trung Quốc, Nga đưa ra cảnh báo

Đại diện ngành công nghiệp thịt của Nga bày tỏ lo ngại về nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc tăng mạnh, bắt đầu gây áp lực lên giá thịt gà và thịt lợn trong bối cảnh thị trường nội địa vốn đã rung lắc.

Theo ông Yuri Kovalev, tổng giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất thịt lợn Nga, năm 2025, Nga nhập khẩu khoảng 110.000 tấn thịt gia cầm từ Trung Quốc. Trong đó, nhập khẩu tháng 12 tăng gần gấp 5 lần so với đầu năm trước.

Tại một hội thảo gần đây ở Moscow, ông Kovalev cho biết: “Nếu tiếp tục, Nga có thể nhập khẩu từ 200.000 đến 250.000 tấn thịt gia cầm phi lê vào năm 2026. Con số này tương đương với khoảng nửa triệu tấn thịt lợn”.

Đầu năm 2025, trung bình mỗi tháng Nga mua khoảng 4.000 tấn thịt gia cầm từ Trung Quốc. Đến cuối năm, lượng nhập khẩu càng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về tác động đến giá cả và lợi nhuận của ngành sản xuất nội địa.

Các bên tham gia thị trường phần lớn cho rằng sự gia tăng nhập khẩu là do đồng rúp Nga mạnh lên đáng kể so với các đồng tiền chính. Đồng rúp đã tăng giá gần 40% trong năm 2025, khiến thịt nhập khẩu trở nên phải chăng hơn đối với người dân Nga và nâng sức cạnh tranh của các sản phẩm gia cầm Trung Quốc trên thị trường nội địa.

Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, giá gia cầm và thịt lợn ở Nga có thể giảm 10-15% vào năm 2026, gây áp lực tài chính lên các nhà sản xuất trong nước, ông Kovalev cảnh báo.

Mặc dù tình hình chưa đến mức khủng hoảng, ông cho rằng cả ngành công nghiệp và các cơ quan quản lý cần theo dõi sát sao.

“Tình hình hiện tại chưa đến mức quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải quan tâm”, ông Kovalev nói.

Theo ước tính của Liên đoàn Gia cầm Quốc gia Nga (RNPU), năm 2025 Nga đã nhập khẩu tổng cộng 327.400 tấn thịt gia cầm, tăng 4,3% so với năm trước. Mặc dù mức tăng vừa phải, các nhà sản xuất gia cầm ngày càng lo ngại về tốc độ nhập khẩu từ Trung Quốc nói riêng, bà Galina Bobyleva, chủ tịch RNPU nói.

Mặc dù nhập khẩu hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng quy mô và tốc độ đã trở thành vấn đề nhạy cảm đối với ngành, bà cho biết.

Trong khi đó, Nga vẫn là nước xuất khẩu ròng các sản phẩm gia cầm sang Trung Quốc. Theo số liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc, năm 2025, các nhà sản xuất gia cầm của Nga thu về 445,6 triệu USD từ xuất khẩu thịt gia cầm và các phụ phẩm sang Trung Quốc, tăng 3,6% so với năm 2024.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với các nhà sản xuất gia cầm của Nga, vì các lô hàng chủ yếu là chân gia cầm và một số phụ phẩm được tiêu thụ mạnh ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành công nghiệp gia cầm của Nga đang cho thấy dấu hiệu dư cung, gây áp lực lớn lên giá cả và lợi nhuận.

Năm 2025, Nga đứng thứ 2 về xuất khẩu gia cầm sang Trung Quốc, sau Brazil với kim ngạch đạt 795,6 triệu USD.

Theo Poultryworld﻿