Ukraine chặn đường ống dẫn dầu Nga, quốc gia EU vội 'kêu cứu' nước láng giềng

16-02-2026 - 14:02 PM | Tài chính quốc tế

Đây là tuyến đường huyến mạch vận chuyển dầu Nga sang châu Âu.

Hungary đã đề nghị Croatia cho phép vận chuyển dầu thô của Nga qua đường ống Adriatic trong bối cảnh tuyến đường ống qua Ukraine vẫn bị chặn.

Ngày 15/2, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, cho biết ôngvà Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova đã cùng gửi thư đề nghị tới chính phủ Croatia.

Vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba qua Ukraine đã bị tạm dừng từ cuối tháng 1 do các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Hungary hiện phụ thuộc vào đường ống dẫn dầu Druzhba nối với Nga qua lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, ông Szijjarto cho rằng đường ống dẫn dầu Druzhba không bị hư hại do các cuộc tấn công gần đây.

"Hư hại cơ sở hạ tầng xung quanh đường ống dẫn dầu không cản trở hoạt động của nó. Về mặt kỹ thuật, đường ống đã sẵn sàng để tiếp tục vận chuyển dầu. Do đó, chỉ có lý do chính trị mới ngăn đường ống dẫn dầu hoạt động trở lại", ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh.

Trước đó, ông Szijjarto cáo buộc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ra lệnh chặn nguồn cung dầu từ Nga sang Hungary qua đường ống Druzhba.

Ngày 13/2, một số nguồn tin trong ngành dầu khí cho biết Ukrtransnafta, công ty vận chuyển dầu qua lãnh thổ Ukraine, về mặt kỹ thuật đã sẵn sàng nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba đến Hungary và Slovakia, nhưng ban lãnh đạo công ty chưa cho phép nối lại việc giao hàng. Theo các nguồn tin, công ty Ukraine đã hoàn tất việc khắc phục tình trạng khẩn cấp tại trạm sản xuất và điều khiển Brody ở Ukraine vào ngày 6/2, nhưng hoạt động bơm dầu vẫn chưa được nối lại.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng thường xuyên tranh luận với nước láng giềng Croatia về công suất của đường ống dẫn khí Adriatic.

Chính sách năng lượng cũng có khả năng sẽ được đề cập trong cuộc hội đàm giữa ông Orban và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Budapest vào 16/2.

Ngoài Hungary, Thủ tướng Slovakia cũng đã cáo buộc Ukraine đang sử dụng đường ống dẫn dầu Druzhba để gây sức ép chính trị.

Theo Tass, Yahoo Finance﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

