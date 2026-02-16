Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc đã vượt qua Nga về số lượng tàu ngầm hạt nhân

16-02-2026 - 12:00 PM | Tài chính quốc tế

Hạm đội tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã giữ vị trí thứ hai trên thế giới nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với Mỹ.

Trung Quốc đã vượt qua Nga về số lượng tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 1.

Theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan thống kê Statista, bảng xếp hạng toàn cầu về hạm đội tàu ngầm hạt nhân đã có những thay đổi đáng kể, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng sức mạnh Hải quân của Bắc Kinh.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chính thức trở thành quốc gia sở hữu hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn thứ hai thế giới, vượt qua Liên bang Nga trong phân khúc chiến lược quan trọng này.

Trung Quốc đã vượt qua Nga về số lượng tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 3.

Trung Quốc hiện đang vận hành 32 tàu ngầm hạt nhân thuộc nhiều lớp khác nhau, trong khi Hải quân Nga có 29 tàu chiến tương tự. Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 71 tàu ngầm hạt nhân đang phục vụ trong hải quân nước này.

Trung Quốc đã vượt qua Nga về số lượng tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 4.

Các chuyên gia cho rằng sự tiến bộ đáng kể của Bắc Kinh trong việc hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm là nhờ chương trình đầy tham vọng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và mong muốn tăng cường vị thế của nước này trên biển.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng bất chấp các chỉ số định lượng, thành phần chất lượng và kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng tàu ngầm mỗi nước vẫn là chủ đề cần phân tích sâu hơn.

Trung Quốc đã vượt qua Nga về số lượng tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 6.

Hải quân Nga và Mỹ theo truyền thống đã có kinh nghiệm hàng chục năm vận hành lò phản ứng và hệ thống vũ khí dưới nước. Đây là những thứ có vai trò quyết định trong tác chiến dưới nước.

Trung Quốc đã vượt qua Nga về số lượng tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 7.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu rõ ràng khẳng định sự dịch chuyển cán cân chiến lược quyền lực về phía khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sự nổi lên của Bắc Kinh như một cường quốc hàng hải hàng đầu với tham vọng toàn cầu.

 

Nếu tính tới cả hạm đội tàu ngầm thông thường, Hải quân Trung Quốc hiện mới là quốc gia sở hữu hạm đội tác chiến dưới nước đông đảo nhất thế giới, ngoài số lượng thì chất lượng cũng ngày càng được gia tăng.


 

 

 

 

 

Theo Sao Đỏ

Giáo dục và Thời đại

