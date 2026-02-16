Thị trường hồi hộp chờ “cơn mưa dữ liệu” công bố trong tuần này, định hình lộ trình lãi suất của Fed và tác động đến tài sản rủi ro

Thị trường tài chính chuẩn bị bước vào tuần giao dịch với “cơn mưa dữ liệu” kinh tế vĩ mô quan trọng. Các số liệu này được đánh giá có thể định hình lộ trình lãi suất và tâm lý đầu tư trong năm 2026.

Trong đó, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát hai sự kiện quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thứ nhất là biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố vào thứ Tư. Thị trường sẽ phân tích nội dung cuộc họp tháng 1 để tìm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Dữ liệu GDP sơ bộ quý 4 và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE) sẽ được công bố vào thứ Sáu. PCE lõi là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi. Nếu chỉ số này cao hơn dự báo, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể suy giảm. Diễn biến này có thể tạo áp lực lên các tài sản rủi ro.

Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ đưa ra phán quyết liên quan đến các chính sách thuế quan được ban hành trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Nếu phán quyết không thuận lợi, các biện pháp thuế quan liên quan có thể chịu tác động. Điều này có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại toàn cầu và tâm lý thị trường.

Tại các nền kinh tế khác, Ngân hàng Trung ương Australia được kỳ vọng sẽ nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng trong biên bản họp. Thị trường dự báo Ngân hàng Trung ương New Zealand sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp sắp tới.

Trong bối cảnh dữ liệu lạm phát PCE và yếu tố pháp lý liên quan đến thuế quan cùng xuất hiện, thị trường được dự báo sẽ có biến động.

Theo Dow Jones