Giá vàng lại bật tăng sau báo cáo lạm phát Mỹ: Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất thúc đẩy kim loại quý

Giá vàng tăng sau thông tin dữ liệu lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến, làm dấy lên hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thông tin này bù đắp cho những lo ngại từ dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến hồi đầu tuần.

Giá vàng giao ngay tăng 2,1% lên 5.022,06 USD/ounce tính đến rạng sáng ngày 14/2 theo giờ Việt Nam. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng tăng 1,2%. Giá vàng đã giảm khoảng 3% vào thứ Năm, chạm mức thấp nhất trong gần một tuần.

Giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng Tư tăng khoảng 2% lên 5.046,30 USD/ounce.

"Vàng và đặc biệt là bạc đang được hưởng lợi từ đợt phục hồi sau khi chỉ số CPI tháng 1 ở mức thấp, xoa dịu những lo lắng do báo cáo việc làm mạnh hôm thứ Tư mang đến", nhà giao dịch kim loại Tai Wong cho biết.

Giá bạc giao ngay tăng 3,4% lên 77,70 USD/ounce, phục hồi sau mức giảm 11% trong phiên trước đó. Trước đó, giá bạc đang trên đà giảm 0,3% trong tuần.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 1, thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế về mức tăng 0,3%.

Hiện tại, thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 63 điểm cơ bản trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 7, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp.

Kim loại quý không không mang lãi suất thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Trong khi đó, dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy Mỹ đã tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, so với ước tính 70.000 của các nhà phân tích.

Nhu cầu vàng của Trung Quốc vẫn mạnh mẽ trước Tết Nguyên đán, trong khi tại Ấn Độ, thị trường chuyển sang trạng thái chiết khấu.

Các nhà phân tích của ANZ đã nâng dự báo giá vàng quý 2 từ mức 5.400 USD/ounce lên 5.800 USD/ounce. Họ chỉ ra sức hấp dẫn của vàng như một tài sản bảo hiểm. Các chuyên gia đồng thời lưu ý rằng bạc, mặc dù vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, có thể sẽ mất dần hiệu suất vượt trội gần đây khi các đơn vị công nghiệp ngần ngại mua bạc vì mức giá cao.

Giá bạch kim giao ngay tăng 3,8% lên 2.075,93 USD/ounce và palladium tăng 3,6% lên 1.674,50 USD. Cả hai kim loại này đều dự kiến sẽ ghi nhận mức giảm trong tuần.

Theo Reuters