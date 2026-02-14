Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu hải quân Mexico chở hàng trăm tấn hàng viện trợ đến Cuba

14-02-2026 - 07:18 AM | Tài chính quốc tế

Theo chính phủ Mexico, một tàu chở khoảng 536 tấn thực phẩm và nhu yếu phẩm, tàu còn lại chở hơn 277 tấn sữa bột – mặt hàng Cuba đang thiếu trầm trọng.

Hai tàu hải quân Mexico chở đầy hàng cứu trợ nhân đạo đã cập cảng Cuba ngày 12-2, trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp siết chặt từ Mỹ.

Theo chính phủ Mexico, một tàu mang khoảng 536 tấn thực phẩm và nhu yếu phẩm gồm sữa, gạo, đậu, cá mòi, thịt đóng hộp, bánh quy, cá ngừ và dầu ăn cùng các vật dụng vệ sinh cá nhân. Tàu còn lại chở hơn 277 tấn sữa bột – mặt hàng Cuba đang thiếu trầm trọng.

Động thái viện trợ diễn ra chỉ hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Sau cảnh báo này, nguồn nhiên liệu vào Cuba giảm mạnh, buộc Havana phải phân phối năng lượng theo hạn mức.

Tàu hải quân Mexico chở hàng trăm tấn hàng viện trợ đến Cuba- Ảnh 1.

Tàu hải quân Mexico Papaloapan chở hàng viện trợ vào vịnh Havana của Cuba

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đang nỗ lực ngoại giao để khôi phục nguồn cung dầu cho Cuba nhưng trước mắt vẫn là ưu tiên hỗ trợ nhân đạo. Bà khẳng định khi các tàu quay về, Mexico sẽ tiếp tục gửi thêm các đợt viện trợ khác.

Bà Sheinbaum nói Mexico đã thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ rằng nước này muốn thúc đẩy đối thoại hòa bình, tôn trọng chủ quyền Cuba, đồng thời tạo điều kiện để đảo quốc có thể tiếp nhận dầu và các sản phẩm liên quan mà không bị trừng phạt.

Trước đó, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Mexico Pemex đã tạm ngừng xuất khẩu dầu thô sang Cuba từ tháng 1 nhưng không nêu rõ lý do.

Khủng hoảng càng trầm trọng khi Cuba vốn phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Venezuela. Dòng cung này gần như bị gián đoạn sau khi Mỹ có hành động mạnh tay với chính quyền Caracas hồi đầu tháng 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel gọi các động thái của Washington là "phong tỏa năng lượng", cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu đang ảnh hưởng tới giao thông, bệnh viện, trường học, du lịch và sản xuất lương thực.

Tàu hải quân Mexico chở hàng trăm tấn hàng viện trợ đến Cuba- Ảnh 2.

Người dân Cuba kiểm tra hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời trên mái nhà, tự xoay xở sinh hoạt giữa cảnh thiếu điện tại Havana

Trong tuần qua, ngành hàng không Cuba thông báo không đủ nhiên liệu để tiếp nhiên liệu cho máy bay. Hãng Air Canada đã tạm ngừng bay tới Cuba, nhiều hãng khác buộc phải quá cảnh Cộng hòa Dominica trước khi tiếp tục hành trình tới Havana. Điều này được dự báo sẽ giáng thêm đòn mạnh vào ngành du lịch – vốn là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Cuba.

Không chỉ vậy, chính quyền Cuba còn rút ngắn giờ làm việc ngân hàng, hủy các sự kiện văn hóa, và hạn chế bán xăng: Chỉ thanh toán bằng USD, mỗi người tối đa 20 lít. Nhiều khu vực tiếp tục chịu cảnh mất điện kéo dài.

Giới chức Havana cho biết các lệnh trừng phạt được tăng cường dưới nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nền kinh tế Cuba thiệt hại hơn 7,5 tỉ USD trong giai đoạn từ tháng 3-2024 đến tháng 2-2025.

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba

Theo Tường Như

Người Lao động

Từ Khóa:
cuba

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau nhiều năm nỗ lực phi đô la hoá, quốc gia chủ chốt BRICS cân nhắc nối lại sử dụng USD: Chuyện gì đang xảy ra?

Sau nhiều năm nỗ lực phi đô la hoá, quốc gia chủ chốt BRICS cân nhắc nối lại sử dụng USD: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Đang phải nhập khẩu 100%, Nga phát hiện 'mỏ vàng' hơn 5 triệu tấn trải dài 2 km

Đang phải nhập khẩu 100%, Nga phát hiện 'mỏ vàng' hơn 5 triệu tấn trải dài 2 km Nổi bật

Sân bay đông khách top đầu thế giới ở ĐNÁ đã giải quyết "khoảng trống kết nối" với thành phố như thế nào?

Sân bay đông khách top đầu thế giới ở ĐNÁ đã giải quyết "khoảng trống kết nối" với thành phố như thế nào?

21:50 , 13/02/2026
Báo Trung Quốc khen gì về kinh tế Việt Nam?

Báo Trung Quốc khen gì về kinh tế Việt Nam?

21:25 , 13/02/2026
Ông Lý Quang Diệu 2 lần nhận được thư "nhờ giúp Việt Nam": Hé lộ bí quyết 3-12-15 phía sau bộ óc chiến lược

Ông Lý Quang Diệu 2 lần nhận được thư "nhờ giúp Việt Nam": Hé lộ bí quyết 3-12-15 phía sau bộ óc chiến lược

20:45 , 13/02/2026
Tàu Mexico chở hàng viện trợ cập cảng Cuba

Tàu Mexico chở hàng viện trợ cập cảng Cuba

20:25 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên