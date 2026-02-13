Báo Trung Quốc khen gì về kinh tế Việt Nam?

Ngày 10/2, tờ Nhân dân Nhật báo - báo đảng Trung Quốc - đăng bài viết với tiêu đề “Việt Nam thúc đẩy phát triển đa dạng hóa ngành công nghiệp”, nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực như chế biến chế tạo và dịch vụ.

Bài báo dẫn số liệu mới nhất do Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính Việt Nam công bố, cho thấy năm 2025 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhìn chung trì trệ, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Theo bài viết, Việt Nam đang tích cực thúc đẩy đa dạng hóa công nghiệp, trong đó lĩnh vực xuất khẩu thể hiện hiệu quả đặc biệt rõ nét. Số liệu cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 tăng 18,2% so với năm trước, vượt 930 tỷ USD, đồng thời duy trì thặng dư thương mại trong nhiều năm liên tiếp. Ngành chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu, chủ yếu là điện tử và dệt may, phát triển nhanh, đưa Việt Nam vào Top 20 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới.

Báo Trung Quốc đánh giá cao sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Ảnh: CNN

Năm ngoái, Việt Nam tiếp tục nới lỏng các tiêu chuẩn đối với hoạt động xuất nhập khẩu giao ngay, thực hiện ưu đãi thuế nhập khẩu và đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế. Hoạt động xuất nhập khẩu giao ngay được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 0%, trong khi các ngành công nghệ cao và một số ngành trọng điểm khác được hưởng ưu đãi thuế sau khi được phê duyệt và chứng nhận.

Theo tờ này, để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp như đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tự do kinh doanh và giảm rào cản gia nhập thị trường. Sau khi sửa đổi Luật Đầu tư, phương thức “thành lập doanh nghiệp trước, xin giấy phép sau” được áp dụng cho hầu hết các ngành, giúp giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường.

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 31/12/2025, vốn FDI thực tế được sử dụng tại Việt Nam đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2021. Ngành chế biến và sản xuất tiếp tục là lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài chủ yếu, chiếm 82,8% tổng vốn FDI thực tế, với Singapore, Trung Quốc và Thụy Điển là những nguồn đầu tư chính.

Nhân dân nhật báo cũng cho biết, sự phục hồi của ngành dịch vụ và các lĩnh vực khác đã tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan đã phối hợp mở rộng thị phần cho các thương hiệu trong nước và triển khai nhiều biện pháp kích thích nhu cầu, tiêu dùng nội địa. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Việt Nam, ngành dịch vụ dự kiến tăng trưởng 8,62% trong năm 2025 và đóng góp 51,08% GDP.

Sự gia tăng lượng khách du lịch quốc tế tiếp tục thúc đẩy đà phục hồi của ngành dịch vụ. Việt Nam dự kiến đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 20,4% so với năm trước và lập kỷ lục mới. Lượng khách từ các nước như Trung Quốc và Nga phục hồi mạnh, góp phần thúc đẩy các ngành vận tải, ăn uống, bán lẻ và kho bãi, đồng thời tạo thêm việc làm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo đảng Trung Quốc cũng nhận định rằng trong quá trình tăng tốc phát triển, nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Những thách thức này bao gồm việc ứng phó với biến động của thị trường quốc tế, khắc phục các nút thắt về hạ tầng, thúc đẩy đổi mới và nâng cấp công nghiệp nhằm từng bước chuyển từ “sản xuất theo đơn đặt hàng” sang “sáng tạo”.

Để giảm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, Việt Nam đã xây dựng các chính sách khuyến khích những ngành có lợi thế truyền thống như nông sản và dệt may tìm kiếm thị trường mới nổi tại Ấn Độ, châu Phi và Mỹ Latinh. Đồng thời, Việt Nam cũng tăng cường chủ động nguồn nguyên liệu và thúc đẩy đầu tư vào công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu trên thị trường quốc tế.