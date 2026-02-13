Mâu thuẫn lớn khiến Pháp rút khỏi chương trình Eurodrone

Pháp đang cân nhắc rút khỏi chương trình Eurodrone của châu Âu và đã bắt đầu đàm phán với các đối tác Đức, Tây Ban Nha và Ý , ấn phẩm Challenges trích dẫn nguồn tin riêng.

Giới chức Pháp ngày càng cho rằng nền tảng này quá đắt đỏ và không phù hợp với chiến tranh cường độ cao. Lý do chính cho việc xem xét lại là sự bất hợp lý giữa các đặc điểm của máy bay với những mối đe dọa hiện đại.

Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp gọi Eurodrone là "máy bay không người lái của ngày hôm qua mà chúng ta chỉ có thể sở hữu vào ngày mai". Nhận xét này liên quan đến sự chậm trễ trong việc thực hiện dự án đã kéo dài khoảng 5 năm.

Sơ đồ bố trí và đặc điểm của máy bay không người lái RPAS MALE.

Eurodrone (còn được gọi bằng cái tên MALE RPAS) là một dự án hợp tác giữa Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha nhằm tạo ra máy bay không người lái trinh sát - tấn công cỡ lớn đầu tiên của châu Âu. Mục tiêu chính là đảm bảo sự độc lập chiến lược của EU trước các hệ thống tương tự của Mỹ và Israel.

Chương trình được chính thức khởi động vào năm 2022, với tổng chi phí ước tính là 7,1 tỷ EURO. Việc giao hàng loại UAV giám sát tầm trung, có khả năng hoạt động bền bỉ này dự kiến ​​sẽ không diễn ra cho đến khoảng năm 2030 - 2031.

Máy bay không người lái MALE RPAS có sải cánh 30m và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 11 tấn, được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt. Phương tiện này có khả năng bay liên tục hơn 40 giờ ở độ cao lên đến 13.700m, đạt tốc độ bay hành trình khoảng 500km/h; tải trọng của nó là 2.300kg.

Hệ thống được chứng nhận theo tiêu chuẩn NATO STANAG 4671 và đáp ứng các yêu cầu của hàng không dân dụng. Điều này cho phép máy bay không người lái hoạt động trong không phận không phân tách và thoát khỏi các hạn chế.

Cần nhớ rằng vào tháng 10/2025, dự án đã chuyển sang giai đoạn sản xuất nguyên mẫu sau khi hoàn thành đầy đủ đánh giá thiết kế quan trọng. Giai đoạn tiếp theo sẽ là thử nghiệm trên mặt đất để chuẩn bị cho hệ thống sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên.

Trước đó, vào năm 2021, Liên minh châu Âu đã cấp khoản tài trợ 100 triệu EURO cho cơ quan quốc phòng OCCAR để phát triển Eurodrone.

Nguồn kinh phí được phân bổ trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Công nghiệp Quốc phòng châu Âu - một sáng kiến ​​của EU nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Liên minh Châu Âu.