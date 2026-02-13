1 nữ y tá nhiễm virus Nipah được xác nhận qua đời

Một nhân viên y tế Ấn Độ nhiễm virus Nipah chết người vào tháng 12 vừa qua đã tử vong, theo thông tin từ một quan chức y tế cấp cao tại bang Tây Bengal vào hôm thứ Năm (12/2).

Nữ y tá 25 tuổi này là một trong hai trường hợp nhiễm bệnh tại bang và đã được điều trị tại một bệnh viện địa phương như Reuters đã đưa tin vào tháng trước. Thư ký Y tế Narayan Swaroop Nigam trả lời Reuters rằng bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã qua đời do ngừng tim.

Người đã khuất là một trong hai nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah kể từ tháng 12. Mặc dù gần đây cô đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus, nhưng tình trạng sức khỏe của cô vẫn rất nguy kịch và đã được điều trị trong nhiều tuần.

Các quan chức bệnh viện cho biết cô đã hôn mê kéo dài, làm suy yếu nghiêm trọng hệ miễn dịch và sau đó bị nhiễm trùng phổi. Cô đã được rút máy thở vào cuối tháng 1, nhưng tình trạng lại xấu đi. Cô được đặt lại máy thở vào thứ Tư (11/2) và qua đời vì ngừng tim vào khoảng 4 giờ chiều thứ Năm (12/2).

"Mặc dù đã hồi phục sau khi nhiễm virus Nipah, nhưng cô ấy vẫn phải chịu đựng nhiều biến chứng", một quan chức cho biết.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia (NCDC), đã có hai trường hợp nhiễm virus Nipah được xác nhận tại Tây Bengal. Trường hợp thứ hai là một nam điều dưỡng, đã hồi phục và được xuất viện vào tháng Giêng.

Thường lây sang người từ dơi bị nhiễm bệnh hoặc trái cây bị dơi làm ô nhiễm, virus Nipah có thể gây sốt và viêm não với tỷ lệ tử vong dao động trong khoảng từ 40% đến 75%. Ấn Độ thường xuyên ghi nhận các ca nhiễm rải rác, trong đó bang Kerala ở miền Nam cũng được coi là một trong những khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus cao nhất thế giới.

Các quốc gia châu Á bao gồm Thái Lan, Singapore và Pakistan đã tăng cường sàng lọc tại sân bay sau khi Ấn Độ xác nhận các ca nhiễm vào tháng trước. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nguy cơ lây lan của loại virus này ở mức thấp. Trước đó, WHO cũng xác nhận một phụ nữ đã tử vong tại Bangladesh vào tháng 1 sau khi nhiễm virus này.

Nguồn: Reuters, India Today