Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 nữ y tá nhiễm virus Nipah được xác nhận qua đời

13-02-2026 - 16:59 PM | Tài chính quốc tế

Nữ y tá 25 tuổi qua đời dù gần đây cô đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.

Một nhân viên y tế Ấn Độ nhiễm virus Nipah chết người vào tháng 12 vừa qua đã tử vong, theo thông tin từ một quan chức y tế cấp cao tại bang Tây Bengal vào hôm thứ Năm (12/2).

Nữ y tá 25 tuổi này là một trong hai trường hợp nhiễm bệnh tại bang và đã được điều trị tại một bệnh viện địa phương như Reuters đã đưa tin vào tháng trước. Thư ký Y tế Narayan Swaroop Nigam trả lời Reuters rằng bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã qua đời do ngừng tim.

Người đã khuất là một trong hai nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah kể từ tháng 12. Mặc dù gần đây cô đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus, nhưng tình trạng sức khỏe của cô vẫn rất nguy kịch và đã được điều trị trong nhiều tuần.

Các quan chức bệnh viện cho biết cô đã hôn mê kéo dài, làm suy yếu nghiêm trọng hệ miễn dịch và sau đó bị nhiễm trùng phổi. Cô đã được rút máy thở vào cuối tháng 1, nhưng tình trạng lại xấu đi. Cô được đặt lại máy thở vào thứ Tư (11/2) và qua đời vì ngừng tim vào khoảng 4 giờ chiều thứ Năm (12/2).

"Mặc dù đã hồi phục sau khi nhiễm virus Nipah, nhưng cô ấy vẫn phải chịu đựng nhiều biến chứng", một quan chức cho biết.

1 nữ y tá nhiễm virus Nipah được xác nhận qua đời- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia (NCDC), đã có hai trường hợp nhiễm virus Nipah được xác nhận tại Tây Bengal. Trường hợp thứ hai là một nam điều dưỡng, đã hồi phục và được xuất viện vào tháng Giêng.

Thường lây sang người từ dơi bị nhiễm bệnh hoặc trái cây bị dơi làm ô nhiễm, virus Nipah có thể gây sốt và viêm não với tỷ lệ tử vong dao động trong khoảng từ 40% đến 75%. Ấn Độ thường xuyên ghi nhận các ca nhiễm rải rác, trong đó bang Kerala ở miền Nam cũng được coi là một trong những khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus cao nhất thế giới.

Các quốc gia châu Á bao gồm Thái Lan, Singapore và Pakistan đã tăng cường sàng lọc tại sân bay sau khi Ấn Độ xác nhận các ca nhiễm vào tháng trước. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nguy cơ lây lan của loại virus này ở mức thấp. Trước đó, WHO cũng xác nhận một phụ nữ đã tử vong tại Bangladesh vào tháng 1 sau khi nhiễm virus này.

Nguồn: Reuters, India Today

Nguồn gốc khởi phát dịch virus Nipah nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên đến 75%: Bắt đầu từ 1 bệnh viện ở Ấn Độ, 2 y tá nhiễm, 20 trường hợp nguy cơ cao bị cách ly 21 ngày

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Nipah

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại Nhật Bản, chốt Trung Quốc xây đường sắt cao tốc hơn 7 tỷ USD, một nước Đông Nam Á gánh khoản nợ khủng, phải dùng ngân sách để trả nợ Bắc Kinh mỗi năm

Loại Nhật Bản, chốt Trung Quốc xây đường sắt cao tốc hơn 7 tỷ USD, một nước Đông Nam Á gánh khoản nợ khủng, phải dùng ngân sách để trả nợ Bắc Kinh mỗi năm Nổi bật

Quan chức Fed thúc giục cắt giảm lãi suất mạnh tay, cảnh báo mối nguy với nền kinh tế Mỹ ngoài lạm phát

Quan chức Fed thúc giục cắt giảm lãi suất mạnh tay, cảnh báo mối nguy với nền kinh tế Mỹ ngoài lạm phát Nổi bật

Nữ KOL nổi tiếng tử vong sau khi nuốt cua quỷ cực độc trên sóng livestream

Nữ KOL nổi tiếng tử vong sau khi nuốt cua quỷ cực độc trên sóng livestream

16:29 , 13/02/2026
125 triệu người cô đơn ở Trung Quốc: Câu chuyện buồn từ ứng dụng điểm danh ‘bạn chết chưa?’, 90% khách hàng là phụ nữ độc thân 25-35 tuổi

125 triệu người cô đơn ở Trung Quốc: Câu chuyện buồn từ ứng dụng điểm danh ‘bạn chết chưa?’, 90% khách hàng là phụ nữ độc thân 25-35 tuổi

15:24 , 13/02/2026
Mỹ đã thừa nhận thất bại

Mỹ đã thừa nhận thất bại

14:41 , 13/02/2026
Ông Hun Sen gửi thư tới ông Tập Cận Bình: 'Vinh quang mới' cho quan hệ Campuchia – Trung Quốc

Ông Hun Sen gửi thư tới ông Tập Cận Bình: 'Vinh quang mới' cho quan hệ Campuchia – Trung Quốc

14:14 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên