Nữ KOL nổi tiếng tử vong sau khi nuốt cua quỷ cực độc trên sóng livestream

13-02-2026 - 16:29 PM | Tài chính quốc tế

Một nữ KOL Philippines nổi tiếng trên mạng xã hội vì những video ăn uống “không giống ai” đã tử vong sau khi ăn một con cua cực độc để quay video đăng Facebook và TikTok.

Nạn nhân là Emma Amit, 51 tuổi. Ngày 4/2, bà cùng một số người bạn vào rừng ngập mặn gần nhà tại làng Luzviminda, thuộc đảo Palawan, để bắt hải sản. Sau đó, cả nhóm mang số hải sản thu được về nhà chế biến và quay video đăng lên mạng xã hội.

Sau khi luộc và nêm nếm, Amit đã cầm một con cua được gọi là “cua quỷ” và ăn trực tiếp trước ống kính. Theo những người chứng kiến, đây là nội dung nhằm thu hút người xem, bởi trước đó bà từng được biết đến nhờ các video ghi lại thói quen ăn uống lạ.

Nữ KOL nổi tiếng tử vong sau khi nuốt cua quỷ cực độc trên sóng livestream- Ảnh 1.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tình trạng sức khỏe của bà chuyển biến nghiêm trọng. Hàng xóm cho biết Amit đột ngột đổ bệnh, xuất hiện các cơn co giật và môi chuyển sang màu xanh tím sẫm. Bà được đưa đến một phòng khám địa phương rồi nhanh chóng chuyển lên bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng không thành công. Amit qua đời ngày 6/2, tức hai ngày sau khi ăn con cua độc.

Loài cua này còn được gọi là devil reef crab (tạm dịch: Cua quỷ rạn san hô) phân bố rộng khắp khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thường sinh sống tại các rạn san hô. Chúng chứa các độc tố thần kinh cực mạnh như saxitoxin và tetrodotoxin, những chất độc nguy hiểm cũng được tìm thấy ở cá nóc, có thể gây tê liệt và tử vong nếu không được xử lý đúng cách.

Ông Luddy Jemang, trưởng làng Luzviminda, cho biết cảnh sát được cử đến nhà nạn nhân đã phát hiện nhiều vỏ cua màu sắc sặc sỡ bị vứt lại. Giới chức Philippines sau đó đã phát đi cảnh báo, kêu gọi người dân hết sức thận trọng khi thu bắt và tiêu thụ hải sản hoang dã, đặc biệt là các loài có màu sắc bắt mắt, tiềm ẩn nguy cơ chứa độc tố chết người.

Nguồn: Bangkok Post

Cảnh báo virus cực độc âm thầm đột biến, có thể nguy hiểm cho người hơn

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

