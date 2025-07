Xe điện nhiều, ít trạm sạc, lúc khẩn cấp phải làm sao: Trung Quốc xử lý bài toán khó bằng cách "cực độc"

Trước đây, xu thế chung là "xe tìm trạm sạc". Thế nhưng Trung Quốc, câu chuyện đã được đảo chiều, cụ thể là "cọc sạc tìm xe".

Tại bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại ở Thượng Hải có một "ngân hàng điện" cỡ lớn. Người dùng chỉ cần đặt hàng thông qua ứng dụng, nó sẽ tự động điều hướng và nhận diện "cọc sạc tìm xe". Nó có thể sạc đầy xe năng lượng mới trong 10 phút và xe có thể di chuyển 100 - 200km trên đường.

Công nghệ đằng sau “cọc sạc tìm xe”

Với tốc độ thâm nhập của xe năng lượng mới đang tăng nhanh, đối với nhiều chủ xe, việc tìm trạm sạc vẫn là một vấn đề nan giải. Cô Li, một nhân viên văn phòng làm việc tại Lingang, chia sẻ với phóng viên Shell Finance: "Tôi thường lái xe năng lượng mới (NEV) đi làm và về nhà. Thực tế, điều chúng tôi lo ngại nhất là các bãi đỗ xe cố định có quá nhiều xe chạy bằng xăng/dầu hoặc xếp hàng dài chờ sạc. Có lần, tôi đi mua sắm vào cuối tuần, cứ nghĩ rằng trong trung tâm thương mại có trạm sạc. Đến nơi, tôi phát hiện ra có một hàng dài người xếp hàng tại trạm sạc trong trung tâm thương mại. Sau đó, tôi không còn cách nào khác là phải xếp hàng 2 tiếng đồng hồ mới được sạc".

Robot sạc, lưu trữ và kiểm tra di động có tên CharGo Charging Dog. Ảnh: Sina

Mô hình kinh doanh sạc di động mới do Tập đoàn Đầu tư Lingang Thượng Hải nghiên cứu kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khó khăn trong việc sạc pin. Robot sạc, lưu trữ và kiểm tra di động có tên CharGo Charging Dog do công ty giới thiệu có thể thực hiện chức năng tìm xe, được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề tìm cọc sạc.

CharGo là một dự án sạc di động được phát triển với sự hợp tác của CATL. Nó giống như một cục sạc dự phòng di động cỡ lớn và có thể được sạc bất cứ khi nào xe đỗ. Người dùng chỉ cần đặt hàng thông qua ứng dụng, CharGo sẽ tự động đến vị trí xe để sạc, mà không cần lo lắng về việc chiếm chỗ của bộ sạc."

Sau khi đỗ xe, chủ xe chỉ cần mở van sạc của xe, sau đó di chuyển đến khu vực dịch vụ để ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Đồng thời, tiến trình sạc có thể được theo dõi trực tuyến theo thời gian thực. Sau khi sạc xong, nhân viên sẽ tự mang thiết bị và rời đi.

Sạc xe năng lượng mới là một trong những chức năng chính của 'sạc dự phòng di động. Sạc dự phòng di động được trang bị bộ pin lớn với dung lượng 50 kWh. Thông thường, chỉ mất khoảng nửa giờ để sạc đầy 10kWh cho một xe năng lượng mới. Nó có thể sạc cùng lúc bốn xe và hỗ trợ cổng sạc của tất cả các mẫu xe phổ thông trên thị trường. Giá sạc khoảng 1 NDT/kWh (chưa tới 4.000 đồng), thấp hơn so với các trạm sạc cố định cùng địa điểm.

CharGo Charging Dog có chức năng di chuyển không người lái. Sáu camera, một radar laser và một radar siêu âm được bố trí xung quanh thân xe, tạo thành hệ thống cảm biến ba chiều. Nó có thể nắm bắt chính xác tình hình giao thông trong khu vực, thực hiện các biện pháp tránh người đi bộ và lập kế hoạch lộ trình.

Sản phẩm không chỉ có thể được sử dụng như một "trạm sạc di động" mà còn cung cấp nguồn điện bổ sung khi cần thiết, đồng thời theo dõi tình trạng ắc quy xe theo thời gian thực để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Vẫn chưa hoàn thiện 100%

Ảnh: Sina

Trên thực tế, sạc dự phòng di động chưa linh hoạt như nhà sản xuất mô tả. Nó thường bị kẹt ở một số vị trí có chướng ngại vật hoặc khi lên dốc hoặc xuống dốc, và cần phải được tháo ra thủ công.

Đại diện công ty thừa nhận rằng do không thể tự động hóa hoàn toàn, nên chi phí lớn nhất vẫn là chi phí vận hành và bảo trì. Giá của một thiết bị khoảng vài chục nghìn NDT, và (bản thân bộ sạc dự phòng) thường được sạc vào ban đêm, và hóa đơn tiền điện tương đối rẻ.

Trên thực tế, ngân hàng điện di động có thể giúp giảm chi phí điện, giảm lượng khí thải carbon và góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, nhiều khu dân cư cũ tại Thượng Hải đang thiếu hụt các trạm sạc. Tính cơ động và linh hoạt của sạc dự phòng di động có thể giải quyết vấn đề này. Nó có thể nhanh chóng được triển khai đến các địa điểm cần sạc theo nhu cầu, mà không cần các trạm sạc cố định, giúp cải thiện đáng kể tính tiện lợi và khả năng tiếp cận của việc sạc.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng một "sạc dự phòng di động" duy nhất được trang bị một cell pin lớn, chủ yếu là pin lithium ba thành phần. Một khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt và cháy nổ, công suất của nó không nên bị đánh giá thấp, vì vậy cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn trong quá trình phát triển. Hơn nữa, do dung lượng pin có hạn, số lượng xe có thể phục vụ cũng hạn chế, và việc sạc lại sau khi xả pin thường mất từ 4 đến 5 giờ hoặc thậm chí lâu hơn, do đó cần thêm thiết bị để lấp đầy khoảng trống thị trường. Việc này là một xu hướng hay một chiêu trò vẫn chưa rõ ràng và cần được quan sát thêm.