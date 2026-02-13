Lượng đăng ký xe điện tại Ấn Độ vượt 200.000 chiếc tháng thứ tư liên tiếp

Năm 2026 ghi nhận khởi đầu tích cực với ngành xe điện Ấn Độ khi tổng số đăng ký xe điện vượt mốc 200.000 chiếc trong tháng 1. Đây là tháng thứ tư liên tiếp lượng đăng ký xe điện vượt ngưỡng này, bất chấp việc thuế hàng hóa và dịch vụ GST áp dụng cho xe động cơ đốt trong (ICE) được giảm tháng 10/2025.

Tài xế sạc xe điện tại một trạm sạc ở Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, tổng số đăng ký xe điện ở tất cả các phân khúc đạt 218.000 chiếc trong tháng 1, tăng so với mức 203.000 chiếc của tháng trước đó và 171.000 chiếc của tháng 1/2025.

Trong đó, lượng đăng ký xe máy điện đạt khoảng 122.000 chiếc trong tháng 1, mức cao thứ ba trong 12 tháng gần nhất, so với 98.000 chiếc vào tháng 12/2025 và 98.426 chiếc vào tháng 1/2025.

Trong phân khúc xe điện hai bánh, hãng TVS Motor tiếp tục dẫn đầu với doanh số xe tay ga điện (34.896 chiếc), nới rộng khoảng cách với đối thủ đứng thứ hai là Bajaj Auto, đạt 25.798 chiếc trong tháng.

Doanh số của Ather đạt 22.135 chiếc, trong khi Hero MotoCorp bán được 13.436 chiếc. Lượng đăng ký xe của Ola Electric đạt 7.610 chiếc.

Tổng lượng đăng ký xe du lịch điện (bao gồm ôtô điện và SUV điện) đạt 18.101 chiếc trong tháng 1, tăng so với 15.685 chiếc của tháng 12/2025 và 11.895 chiếc của tháng 1/2025.

Trong phân khúc này, Tata Motors dẫn đầu với khoảng 7.900 chiếc bán ra trong tháng 1, tiếp theo là JSW MG Motor với 4.622 chiếc và Mahindra với 3.603 chiếc.

Các hãng còn lại đều có doanh số dưới 1.000 chiếc, trong đó VinFast của Việt Nam dẫn đầu nhóm này với 432 chiếc.

Lượng xe điện ba bánh đạt 75.764 chiếc trong tháng 1, cao hơn mức 59.930 chiếc của tháng 1/2025, nhưng thấp hơn so với 88.277 chiếc ghi nhận trong tháng 12/2025.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường xe điện tại Ấn Độ không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng mà còn là một phần trong chiến lược quốc gia nhằm giảm ô nhiễm không khí và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Các thành phố lớn như Delhi, Mumbai và Bengaluru thường xuyên nằm trong danh sách những nơi có chất lượng không khí xấu nhất thế giới, với nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt xa mức an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị.

Để ứng phó, chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều chính sách thúc đẩy giao thông xanh . Chương trình FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) cung cấp các khoản trợ cấp cho người mua xe điện và hỗ trợ phát triển hạ tầng sạc.

Tại cấp bang, nhiều địa phương cũng đưa ra các chính sách riêng. Chẳng hạn, chính quyền thủ đô Delhi trợ cấp mua xe, miễn thuế đường bộ và phí đăng ký, cũng như phát triển mạng lưới trạm sạc công cộng. Tính đến đầu năm 2026, Delhi có khoảng 9.000 trạm sạc công cộng, với mục tiêu đạt 30.000 trong những năm tới.

Ngoài ra, từ tháng 7/2025, Delhi cấm các phương tiện hết hạn sử dụng vào thành phố và từ tháng 11 cùng năm, chỉ cho phép các phương tiện thương mại đạt chuẩn BS-VI, chạy bằng khí tự nhiên hoặc điện hoạt động trong khu vực. Những biện pháp này nhằm giảm lượng khí thải từ các phương tiện cũ, góp phần cải thiện chất lượng không khí.