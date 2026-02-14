Lạm phát lõi chạm mức thấp nhất 4 năm, dự đoán xác suất Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất đến giữa năm tăng vọt 88%

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 13/2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức này thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước. Lạm phát quay về tương đương với tháng 5/2025, thời điểm sau khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế mạnh tay đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ vào tháng 4/2025.

Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 2,5%. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo mức tăng 2,5% cho cả hai chỉ số.

Theo tháng, CPI toàn phần tăng 0,2% sau điều chỉnh theo mùa. CPI lõi tăng 0,3%. Dự báo trước đó là 0,3% cho cả hai.

CPI toàn phần (đường liền) và CPI lõi (đường đứt) của Mỹ từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2026.

Chi phí nhà ở đóng góp phần lớn vào mức tăng CPI. Tuy nhiên, chi phí nhà ở chỉ tăng 0,2% trong tháng. Mức tăng theo năm giảm còn 3%. Nhóm nhà ở chiếm hơn 1/3 rổ CPI.

Ở các nhóm khác, giá thực phẩm tăng 0,2% khi 5 trên 6 nhóm hàng tạp hóa chính ghi nhận tăng giá. Giá năng lượng giảm 1,5%. Giá xe nhìn chung ổn định. Giá xe mới tăng 0,1%. Giá xe đã qua sử dụng giảm 1,8%. Giá vé máy bay tăng 6,5%. Giá trứng giảm 7% và hiện thấp hơn 34% so với một năm trước.

CPI Mỹ hàng tháng, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2026.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động nhẹ sau báo cáo. Lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm.

Nhà kinh tế trưởng Heather Long tại Navy Federal Credit Union nhận định: “Đây là tin rất tích cực về lạm phát. Lạm phát giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 và các mặt hàng quan trọng như thực phẩm, xăng và tiền thuê nhà đang hạ nhiệt. Điều này sẽ mang lại sự hỗ trợ cần thiết cho các gia đình trung lưu và có thu nhập trung bình".

Lạm phát thấp hơn dự đoán đã cải thiện triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trên thị trường hợp đồng tương lai. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đã tăng lên khoảng 83%.

Báo cáo này bổ sung thêm thông tin vào một bức tranh kinh tế còn nhiều tín hiệu trái chiều.

Ở cấp độ vĩ mô, kinh tế Mỹ đã vượt qua giai đoạn khởi đầu chậm của năm 2025 và tăng tốc sau đó. Tăng trưởng quý 4 ước tính ở mức 3,7% theo cập nhật mới nhất từ mô hình GDPNow của Fed Atlanta.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% mỗi năm của Fed dù giá năng lượng nhìn chung được kiểm soát. Các quan chức Fed tiếp tục bày tỏ lo ngại về thị trường lao động. Năm ngoái, kinh tế Mỹ chỉ bổ sung thêm bình quân 15.000 việc làm mỗi tháng. Chi tiêu tiêu dùng duy trì khá tốt trong năm qua. Tuy nhiên, chi tiêu bất ngờ đi ngang trước mùa mua sắm cuối năm.

Các nhà kinh tế từng dự báo thuế quan của Tổng thống Trump sẽ làm gia tăng lạm phát. Tác động thực tế chủ yếu tập trung ở một số mặt hàng cụ thể thay vì lan rộng.

Bà Long cho biết: “Thuế quan đã tác động rõ rệt đến các sản phẩm như đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Tuy nhiên, các khoản chi tiêu chính trong ngân sách của nhiều gia đình đang hạ nhiệt".

Trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế trái chiều, Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất đến tháng 6. Trước đó, cơ quan này đã thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2025. Năm nay, Fed đối mặt với nhiều thay đổi. Chủ tịch các Fed các khu vực luân phiên có xu hướng cứng rắn hơn trong việc chống lạm phát. Chủ tịch được đề cử Kevin Warsh được cho là sẽ ủng hộ mức lãi suất thấp hơn.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trên CNBC hôm thứ Sáu rằng ông nhìn thấy một “làn sóng đầu tư bùng nổ” đóng vai trò động lực trong khi lạm phát quay về mục tiêu của Fed vào “giữa năm nay”.

Ông nói: “Bản thân tăng trưởng không gây lạm phát. Lạm phát xảy ra khi tăng trưởng tràn vào những lĩnh vực thiếu nguồn cung. Mọi chính sách của chính quyền hiện nay đều nhằm tạo thêm nguồn cung”.

Báo cáo lạm phát tháng 1 bị trì hoãn vài ngày do chính phủ đóng cửa một phần.

Fed không sử dụng CPI làm thước đo lạm phát chính. Thay vào đó, cơ quan này theo dõi sát chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) do Bộ Thương mại công bố. Số liệu PCE tháng 12 sẽ được công bố ngày 20/2.

Theo CNBC