Bẻ gãy lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga thu về 15 tỷ USD nhờ bán hàng đặc biệt cho hơn 30 nước, chất lượng thậm chí còn vượt hàng Mỹ

Tổng thống Vladimir Putin cho biết xuất khẩu vũ khí của Nga đã phục hồi về mức trước chiến sự, đạt hơn 15 tỷ USD trong năm 2025.

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật – Quân sự ở Moscow diễn ra gần đây, Tổng thống Putin cho biết Nga xuất khẩu trang thiết bị quân sự cho hơn 30 quốc gia bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga cho hay nguồn thu này sẽ giúp hiện đại hóa các doanh nghiệp quốc phòng, mở rộng công suất và tài trợ nghiên cứu.

Con số xuất khẩu trên đánh dấu sự phục hồi đáng kể so với giai đoạn suy giảm sau năm 2022. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), xuất khẩu vũ khí hạng nặng của Nga giảm 47% trong giai đoạn 2022–2024. So với giai đoạn 2015–2019, kim ngạch giai đoạn 2020–2024 giảm tới 64%. Xu hướng giảm bắt đầu trước khi xung đột Ukraine bùng phát toàn diện.

Đến năm 2024, Nga tụt xuống vị trí thứ 3 toàn cầu về xuất khẩu vũ khí, sau Mỹ và Pháp, theo SIPRI.

Tuy nhiên, sau khi Nga chuyển nền kinh tế sang trạng thái thời chiến, ngành công nghiệp quốc phòng đã bùng nổ trong năm qua. Sản lượng các nhóm vũ khí chủ lực như xe tăng, xe quân sự, pháo binh và máy bay không người lái tăng 200% kể từ năm 2022. Trước chiến sự, Nga dự kiến bàn giao khoảng 400 xe bọc thép trong năm tiếp theo. Hiện con số này cao gấp 10 lần, theo Viện Kiel.

Sản lượng đạn pháo cũng tăng mạnh. Trước chiến sự, Nga sản xuất khoảng 1,7 triệu viên mỗi năm. Năm ngoái, sản lượng đạt 7 triệu quả. Nga hiện sản xuất nhiều hơn tổng sản lượng của NATO châu Âu và Ukraine cộng lại.

Ngoài ra, Nga đồng thời phát triển các dòng tên lửa siêu vượt âm được cho là vượt trội so với vũ khí tương đương của Mỹ. Dù phần lớn sản lượng vẫn phục vụ chiến sự tại Ukraine, Nga vẫn còn dư địa để xuất khẩu. Xuất khẩu vũ khí từ lâu là nguồn thu ngoại tệ và công cụ ảnh hưởng chính trị của Điện Kremlin.

Theo báo cáo gần đây của Kiel Institute, Nga đã “tăng mạnh sản xuất quân sự từ cuối năm 2022, gấp đôi hoặc gấp ba ở hầu hết các hạng mục, bất chấp trừng phạt”.

Sau tháng 2/2022, Nga ngừng công bố chi tiết các hợp đồng xuất khẩu vũ khí, bao gồm báo cáo cho các cơ quan Liên Hợp Quốc, khiến việc kiểm chứng độc lập trở nên khó khăn.

Cùng thời điểm, ông Alexander Mikheyev, Tổng giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport thuộc nhà nước Nga cho biết hợp tác quân sự với châu Phi đã đạt mức ngang bằng hoặc thậm chí vượt thời Liên Xô. Rosoboronexport hiện kiểm soát hơn 85% xuất khẩu vũ khí Nga. Kể từ khi thành lập, công ty đã ký hơn 30.000 hợp đồng với 122 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng giá trị vượt 230 tỷ USD. Sổ đơn hàng hiện vượt 60 tỷ USD.

Điện Kremlin ưu tiên bán vũ khí cho châu Phi, châu Á và Trung Đông, các khu vực không chịu trực tiếp hạn chế của phương Tây.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Narendra Modi tại New Delhi tháng 12, Tổng thống Putin ký thỏa thuận bán hệ thống phòng không S-400 và thống nhất sản xuất chúng tại Ấn Độ. Ông cũng Putin cho biết hơn 340 dự án quốc phòng hợp tác với 14 quốc gia đang được triển khai hoặc chuẩn bị triển khai.

Theo Bne Intellinews﻿