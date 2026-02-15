Bức tranh Xuân vận: Toàn cảnh cuộc "đại di dân" Tết Nguyên đán tại Trung Quốc với kỷ lục 9,5 tỷ lượt đi lại

Hàng trăm triệu người tại Trung Quốc đang đổ về quê nhà trong tuần này để đón Tết Nguyên đán.

Lưu Chí Toàn đang đợi chuyến tàu kéo dài hơn 30 giờ để về Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cách nơi ông làm việc trong ngành xây dựng tại Bắc Kinh khoảng 2.000 km. Ông là một trong số hàng trăm triệu người dự kiến sẽ về quê như một phần của cuộc di chuyển nhân loại lớn nhất thế giới, hay còn gọi là Xuân vận, trước thềm Tết Nguyên đán vào ngày 17 tháng 2.

"Mọi thứ năm nay có vẻ tệ hơn năm ngoái. Kinh tế khó khăn và việc kiếm tiền ngày càng trở nên khó khăn hơn", ông chia sẻ.

Lưu chọn một chuyến tàu chậm hơn để tiết kiệm chi phí: tàu cao tốc chỉ mất 9 giờ nhưng giá vé đắt hơn gấp đôi. Tuy nhiên, ông vẫn chọn hành trình 30 giờ để có mặt ở nhà vào dịp lễ này, thời điểm duy nhất trong năm mà công nhân trên cả nước được nghỉ ngơi và dành thời gian bên những người thân yêu.

Chính phủ Trung Quốc ước tính sẽ có 9.5 tỷ lượt chuyến đi được thực hiện trong khoảng thời gian 40 ngày quanh dịp lễ, một con số kỷ lục theo thông tin từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. Khoảng 540 triệu chuyến đi sẽ được thực hiện qua đường sắt và 95 triệu chuyến bằng đường hàng không. Số còn lại sẽ di chuyển bằng đường bộ.

Ảnh: Jiemian News

Tại một quốc gia nơi người lao động phải làm việc nhiều giờ - bao gồm cả cuối tuần - và có rất ít ngày nghỉ phép năm, Tết Nguyên đán là một khoảng thời gian quý báu.

Tại một ga tàu ở Bắc Kinh, hành khách chen chúc trong khu vực chờ với những túi xách và vali lớn khi đợi tàu. Những người khác ăn nhẹ bằng mì ăn liền, một món ăn tiện lợi vì các nhà ga cung cấp nước nóng miễn phí.

Điền Đa Phú, một phụ nữ trẻ mới bắt đầu làm việc toàn thời gian tại Bắc Kinh, cho biết cô đang mong đợi kỳ nghỉ chín ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 2. "Việc một gia đình lớn tụ họp ngày càng trở nên khó khăn. Sau khi đi làm, tôi nhận ra một kỳ nghỉ dài như vậy là rất hiếm và chúng tôi ngày càng ít gặp nhau trực tiếp hơn, điều này làm cho Tết Nguyên đán trở nên ý nghĩa".

"Năm mới là lễ hội lớn nhất trong năm, và nếu chúng tôi không về nhà, chúng tôi sẽ không thể tận hưởng không khí lễ hội", Điền Vân Hà, một phụ nữ từ tỉnh Hà Nam đang điều hành một quầy ăn sáng ở Bắc Kinh, chia sẻ. "Tôi muốn về nhà để gặp con cái, cháu và chồng mình".

Ảnh: VCG

Cả quốc gia cùng "Xuân vận"

Giống như mọi năm, kỳ Xuân vận 2026 là một minh chứng cho khả năng hậu cần đáng kinh ngạc. Các quan chức dự báo rằng tự lái xe vẫn sẽ là phương thức vận tải chủ đạo, chiếm khoảng 80% tổng số các chuyến đi. Trong khi đó, vận tải đường sắt và hàng không dân dụng dự kiến sẽ đạt mức đỉnh lịch sử, với khối lượng hành khách lần lượt đạt 540 triệu và 95 triệu lượt.

Đằng sau những con số này là một hệ thống hạ tầng đa tầng và phức tạp. Để hỗ trợ sự gia tăng của xe điện, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã mở rộng mạng lưới sạc trên đường cao tốc lên tới 71.500 điểm sạc. Hành khách có thể sử dụng một chương trình nhỏ (mini-program) đặc biệt để theo dõi tình trạng sẵn có của trạm sạc trong thời gian thực, đồng thời các đơn vị sạc khẩn cấp lưu động cũng đã được triển khai trong những giờ cao điểm.

Ảnh: VCG

Bên cạnh các tuyến đường cao tốc, hệ thống đường sắt Trung Quốc – hiện được tăng cường bởi mạng lưới tàu cao tốc vượt quá 50.000 km – đang tận dụng hệ thống bán vé tiên tiến và cơ sở hạ tầng sâu rộng để đảm bảo những hành trình thông suốt với công suất lớn.

An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Khi các đợt không khí lạnh đe dọa khu vực phía Bắc và miền Trung bằng tuyết và băng giá, Cục Khí tượng Trung Quốc cùng các bộ phận khẩn cấp đã chuẩn bị sẵn thiết bị phá băng và các đội cứu hộ chuyên biệt. Các công cụ công nghệ cao, bao gồm máy bay không người lái và trực thăng, luôn trong tư thế sẵn sàng phản ứng nhanh. Các quan chức cho biết việc điều phối kỳ Xuân vận là một hoạt động quy mô lớn có sự tham gia của hơn 20 cơ quan chính phủ.