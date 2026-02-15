Tỷ phú 6 tuổi đi nhặt rác, gom sắt vụn, 10 tuổi thấu hiểu phế liệu cũng là “gà đẻ trứng vàng”: Giá trị nằm ở cách sử dụng!

Những ngày Tết cận kề, mạng xã hội Trung Quốc lại một lần nữa "dậy sóng" bởi hình ảnh chủ tịch công ty xếp tiền thưởng cao như núi để tặng cho nhân viên.

Người tạo nên hiện tượng này là Phương Uy – Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp Fangda Group (tại Liêu Ninh) và năm 2026 cũng là lần thứ 7 ông tạo nên "cơn sốt" này.

Nổi tiếng bởi chính sách đãi ngộ hiếm có dành cho người lao động, người ta đồn đoán rằng có thể do vị doanh nhân này vốn xuất thân từ tầng lớp bần hàn nên càng thấu hiểu sự khó khăn của người nghèo.

Vậy, Chủ tịch Phương Uy là người thế nào?

6 tuổi nhặt rác và bài học từ phế liệu

Sinh ra tại vùng công nghiệp nặng truyền thống của tỉnh Liêu Ninh, Phương Uy lớn lên trong một gia đình nghèo, nguồn sống chủ yếu dựa vào việc thu gom phế liệu. Từ năm 6 tuổi, cậu bé đã theo cha đi phân loại sắt thép, nhựa, giấy vụn rồi đi bộ hàng chục cây số để bán lấy tiền.

Phương Uy – Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp Fangda Group

Những bữa cơm tằn tiện, nỗi lo “ăn bữa nay, nghĩ bữa mai” trở thành ký ức theo ông suốt đời. Nhưng chính quãng thời gian đó đã sớm hình thành trong Phương Uy tư duy thị trường: hiểu loại phế liệu nào có giá, thời điểm nào nên bán, nơi nào thu mua có lợi nhất.

Khi mới hơn 10 tuổi, cậu đã nhận ra rằng giá trị không nằm ở hình thức bên ngoài, mà ở cách khai thác và thời điểm phù hợp.

Đầu thập niên 1990, sau nhiều năm tích góp, hai cha con Phương Uy mở một xưởng sản xuất nhỏ. Bước ngoặt lớn xuất hiện khi ngành thép Trung Quốc rơi vào suy thoái, một nhà máy bên bờ phá sản buộc phải thế chấp mỏ quặng sắt để trả nợ. Mỏ quặng tưởng chừng không mấy giá trị này lại trở thành “con gà đẻ trứng vàng” khi giá quặng tăng mạnh chỉ vài năm sau.

Đế chế Fangda

Phương Uy được giới tài chính ví von là “thợ săn tài sản quốc doanh”. Chiến lược của ông không phải chạy theo các doanh nghiệp hào nhoáng, mà là mua lại những nhà máy, mỏ than, công ty thép đang thua lỗ, đặc biệt tại Liêu Ninh quê hương ông.

Bằng việc tái cấu trúc quản trị, siết kỷ luật vận hành và tập trung vào hiệu quả thực chất, nhiều doanh nghiệp tưởng chừng “chết lâm sàng” đã hồi sinh chỉ sau vài năm, trở lại có lãi và đóng góp lớn cho Fangda Group.

Từ cậu bé nhặt rác, Chủ tịch Phương Uy hiện sở hữu khối tài sản hơn 240 nghìn tỷ đồng

Không dừng lại ở công nghiệp truyền thống, Phương Uy tiến sâu vào thị trường vốn, lần lượt thâu tóm một số công ty niêm yết quan trọng.

Theo số liệu công bố, tổng tài sản của Fangda Group hiện vượt 120 tỷ NDT (khoảng 463 nghìn tỷ đồng). Riêng Phương Uy sở hữu khối tài sản cá nhân khoảng 63 tỷ NDT (hơn 243 nghìn tỷ đồng), xếp thứ 59 trong danh sách người giàu Trung Quốc năm 2023 do Hurun công bố.

7 năm xếp tiền thành núi

Nếu chỉ giàu có, Phương Uy khó trở thành hiện tượng. Điều khiến tên tuổi ông lan truyền mạnh mẽ chính là chính sách đãi ngộ hiếm thấy dành cho người lao động.

Từ năm 2011, Fangda duy trì thông lệ lì xì và thưởng Tết bằng tiền mặt. Trong vòng 8 năm, tổng số tiền lì xì của tập đoàn vượt 900 triệu NDT (khoảng 3.470 tỷ đồng). Bình quân, mỗi nhân viên đủ điều kiện nhận thưởng trong giai đoạn này nhận khoảng 165.000 NDT (hơn 620 triệu đồng), tính gộp qua nhiều năm. Tất cả các khoản chi đều được kê khai và nộp thuế đầy đủ.

"Bức tường tiền thưởng Tết" gây bão của Fangda

Từ năm 2019, Fangda gây “bão mạng” khi dựng các “bức tường tiền mặt”, “núi tiền thưởng” cao ngất ngay trong nhà máy. Hình ảnh những chồng tiền xếp sát trần, công nhân lần lượt nhận thưởng đã trở thành dấu ấn quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đáng chú ý, không chỉ nhân viên đang làm việc mà cả người lao động đã nghỉ hưu cũng được nhận trợ cấp. Tính đến đầu năm 2023, tổng chi phúc lợi của Fangda lên tới 3,8 tỷ NDT.

Bên cạnh tiền thưởng, tập đoàn còn đầu tư mạnh vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại, du lịch nước ngoài định kỳ và duy trì môi trường làm việc ổn định trong các ngành vốn nhiều biến động như thép, than, hóa chất.

Phương Uy thường xuyên xuất hiện tại nhà máy, trực tiếp giao lưu và phát quà cho công nhân ở mọi cấp bậc. Ông nhiều lần nhấn mạnh: “Tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp không phải tiền, mà là những con người đã ở lại khi khó khăn nhất.”

Song song với đó, tính đến năm 2023, Phương Uy và Fangda Group đã quyên góp hơn 1,3 tỷ NDT cho các hoạt động xã hội.

Từ cậu bé nhặt rác đến tỷ phú sở hữu hàng chục tỷ nhân dân tệ, từ một mỏ sắt nhỏ đến đế chế công nghiệp nghìn tỷ, câu chuyện của Phương Uy không chỉ là hành trình làm giàu, mà còn là bài học về giữ người, giữ chữ tín và giữ đạo đức kinh doanh trong một thế giới biến động không ngừng.

(Tổng hợp)