Quẹt phải để có việc: Ứng dụng hẹn hò Tinder, Bumble hồi sinh sự nghiệp của hàng nghìn Gen Z giữa cơn bão thất nghiệp

Tờ Business Insider (BI) cho hay trong bối cảnh thị trường lao động đang bị bủa vây bởi các công cụ quét CV bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và những tin tuyển dụng ảo, một bộ phận không nhỏ ứng viên đang chọn con đường “ngách” để tiếp cận nhà tuyển dụng: đó là các ứng dụng hẹn hò.

Từ việc tìm kiếm khách hàng trên Tinder, Bumble và Hinge đến việc nhờ vả các mối kết nối trên Grindr để xin chân pha chế, ranh giới giữa tình cảm - công việc đang mờ nhạt dần.

Bế tắc xin việc

Anh Devan Barker, 31 tuổi, sống tại West Hollywood, chưa bao giờ trải qua quãng thời gian tìm việc dài đến thế. Là một nhân viên phục vụ và pha chế chuyên nghiệp, Barker buộc phải nghỉ việc nhiều tháng sau một tai nạn xe điện nghiêm trọng.

Khi quay trở lại thị trường, anh nhận ra ngành dịch vụ khách sạn đang sụt giảm nhu cầu tuyển dụng đáng kể. Barker đã miệt mài rải hồ sơ trên LinkedIn, Indeed hay Culinary Agents nhưng kết quả nhận về chỉ là sự im lặng.

Thay vì tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, anh quyết định thử vận may trên Grindr, ứng dụng vốn được coi là “tờ báo của cộng đồng người đồng tính” đối với Barker khi anh lớn lên tại Georgia.

Kết quả thật bất ngờ khi một mối kết nối trên đây đã giúp anh có được một buổi phỏng vấn trực tiếp. Dù cuối cùng quản lý quyết định thăng chức cho nhân sự nội bộ, Barker vẫn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đồng nghiệp cùng ngành trên ứng dụng này.

Anh khẳng định rằng mình cảm thấy thành công hơn trên các ứng dụng hẹn hò vì ở đó không có chỗ cho sự e ngại, mọi người giao tiếp trực tiếp và thẳng thắn hơn.

Trường hợp của anh Barker không phải cá biệt, theo một khảo sát cộng đồng gần đây của Glassdoor, có đến 29% người tham gia cho biết họ đang sử dụng hoặc cân nhắc sử dụng các ứng dụng hẹn hò cho mục đích sự nghiệp.

Thực tế này không quá mới mẻ, nhưng nó đang bùng nổ mạnh mẽ hơn khi thị trường lao động trở nên khắc nghiệt. Khi các công ty sử dụng AI để lọc hàng ngàn hồ sơ, ứng viên cảm thấy tuyệt vọng khi không thể tiếp cận được con người thật bằng xương bằng thịt.

Cô Lexie Flynn, một quản lý mạng xã hội 27 tuổi tại Philadelphia, là minh chứng điển hình cho việc biến sự thu hút lẫn nhau thành cơ hội kinh doanh. Cô gặp một khách hàng tiềm năng trên Hinge khi đang tìm kiếm các công việc làm thêm (side gigs).

Sau khi nhận ra cả hai có thể hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc hội thoại nhanh chóng chuyển từ tán tỉnh sang chuyên môn. Flynn đã kiểm tra miễn phí các kênh mạng xã hội của đối phương, gửi đánh giá và cuối cùng cô đã nhận được công việc điều hành dự án từ tháng 10 năm ngoái.

Với Flynn, mỗi khi thấy profile ghi “chủ doanh nghiệp”, suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là yêu đương mà là tìm kiếm họ trên mạng xã hội để xem có cơ hội hợp tác hay không.

Rủi ro và sự đánh đổi

Việc trộn lẫn giữa tình cảm và sự nghiệp luôn tiềm ẩn những rắc rối. Câu hỏi đặt ra là khi nào một lượt match trên Bumble nên dừng lại ở mức độ chuyên nghiệp và khi nào nên tiến xa hơn?

Ví dụ như trường hợp của anh Barker, người đàn ông này rất thẳng thắn với các kết nối trên Grindr của mình. Khi ai đó hỏi "Anh khỏe không?", anh trả lời: "Đang tìm việc."

Giáo sư Sean Horan tại Đại học Fairfield, chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ nơi làm việc, cho rằng các kết nối lãng mạn đôi khi ít phức tạp hơn các mối quan hệ thân thiết khác như anh em hay bạn thân vì chúng thường ngắn hạn hơn.

Người dùng ứng dụng hẹn hò có thể giới thiệu đối phương vào các bộ phận hoàn toàn riêng biệt trong những tổ chức lớn, đảm bảo ít hoặc không có thời gian chạm mặt nhau. Nhưng không có gì đảm bảo cả và luôn có khả năng mọi thứ trở nên khó xử về sau. Cũng có khả năng họ sẽ không làm cùng đội nhóm hoặc cùng văn phòng.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ không trở nên khó xử nếu mối quan hệ tình cảm đổ vỡ.

Dẫu vậy, nhiều người trẻ như Vigna Grace, 26 tuổi, một quản lý sản phẩm tại London, lại có cái nhìn thoáng hơn. Khi còn là sinh viên mới tốt nghiệp ngành khoa học máy tính, Grace thường xuyên hỏi các đối tượng hẹn hò trên Tinder về công việc của họ.

Những buổi hẹn hò với nhân viên từ Google, Meta hay các chủ ngân hàng đầu tư đã cho cô cái nhìn thực tế bên trong các tập đoàn lớn. Cô thậm chí còn được giới thiệu làm việc tại Spotify nhờ một mối quen biết từ ứng dụng này.

Sự lên ngôi của xu hướng "Networking" trên ứng dụng hẹn hò phản ánh một thực trạng: Con người đang khao khát những kết nối thực sự trong một thế giới tuyển dụng bị tự động hóa quá mức.

Đối với Gen Z và những người trẻ khởi nghiệp, bất kỳ không gian nào có sự hiện diện của con người đều có thể trở thành thị trường lao động.

Dù LinkedIn vẫn là nền tảng số một cho sự nghiệp, nhưng có lẽ Tinder hay Hinge đang dần chiếm ưu thế ở tính "người" và sự trực diện, thứ mà các thuật toán tuyển dụng khô khan đang dần đánh mất.

