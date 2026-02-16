Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ấn Độ tuyên bố cam kết độc lập trong việc mua dầu Nga

16-02-2026 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ngày 15/2 tái khẳng định sự kiên định chủ quyền quốc gia trong các vấn đề hợp tác năng lượng với Nga.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Trả lời câu hỏi về khả năng từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga dưới áp lực bên ngoài, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh rằng, New Delhi dự định tiếp tục chỉ dựa vào lợi ích của chính mình khi đưa ra các quyết định chiến lược.

Ông Jaishankar trực tiếp thông báo với các đối tác phương Tây rằng, lập trường của Ấn Độ về nhập khẩu năng lượng không bắt buộc phải tuân theo kỳ vọng hoặc sở thích chính trị của nước ngoài.

Nhà ngoại giao hàng đầu Ấn Độ tuyên bố rằng, cộng đồng quốc tế sẽ phải chấp nhận thực tế là, Ấn Độ tự quyết định các đối tác kinh tế của mình dựa trên sự cần thiết trong nước và nhu cầu của người dân.

Những lời lẽ mạnh mẽ và rõ ràng từ Ngoại trưởng Ấn Độ càng chứng minh sự thất bại của các nỗ lực cô lập ngành năng lượng Nga trên thị trường toàn cầu.

Ấn Độ, một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, công khai thể hiện cam kết của mình đối với các nguyên tắc đa cực và thực dụng, bác bỏ áp lực ý thức hệ trong thương mại.

Các chuyên gia nhận định rằng, việc tiếp tục mua dầu của Nga không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước, mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về sự kết thúc của kỷ nguyên áp đặt đơn phương của phương Tây.

Lập trường của New Delhi, được Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar nêu ra, đã khẳng định quyền của các quốc gia trong việc theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, biến quan hệ đối tác Nga-Ấn Độ thành một trong những trụ cột của thực tế kinh tế toàn cầu mới, nơi lợi ích quốc gia được ưu tiên hơn lợi ích chính trị của các nước thứ ba.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

