Đại sứ Pháp: Tết là dịp thể hiện sức sống và sự quả cảm của người dân Việt Nam

17-02-2026 - 09:38 AM | Tài chính quốc tế

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết đây là năm thứ 3 ông có dịp ăn Tết tại Việt Nam và rất xúc động bởi quả thực dịp Tết là một dịp hết sức đặc biệt.

"Năm mới mang ý nghĩa thiêng liêng, là dịp kết nối các thế hệ lại với nhau, thể hiện sức sống và sự quả cảm của người dân Việt Nam", Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nói trong buổi gặp gỡ cuối năm Ất Tỵ.

"So với Pháp, tôi thấy dịp Tết của Việt Nam có gì đó rất giống lễ Giáng sinh của chúng tôi, tuy về ý nghĩa có sự khác biệt nhưng bầu không khí rất tương đồng. Đây là dịp để các gia đình tụ họp, những thành viên lâu ngày xa cách quay trở về bên nhau".

"Ở Việt Nam, dấu ấn này thậm chí còn mạnh mẽ hơn qua sự tôn kính dành cho tổ tiên, ông bà cũng như cho những thầy giáo cũ của mình. Những điều đó không những thể hiện nét đẹp truyền thống mà còn là cội nguồn tạo nên sức mạnh đặc biệt của người dân Việt Nam. Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới tất cả người dân Việt Nam. Tôi mong muốn Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công trong thời gian tới", Đại sứ Pháp chia sẻ.

Đại sứ Olivier Brochet cho rằng trong 40 năm qua, những thành quả Việt Nam đạt được hết sức to lớn và để lại ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. "Mỗi lần có các đoàn khách từ Pháp sang thăm, tôi đều cảm nhận được sự thán phục và ngưỡng mộ của họ dành cho đất nước Việt Nam", ông nói thêm.

Ông Olivier Brochet cũng nhấn mạnh năm 2025 là năm hết sức đặc biệt trong quan hệ song phương Pháp - Việt Nam với nhiều sự kiện đặc biệt.

Cuối tháng 2, Tổng thống Pháp đã có chuyến thăm cấp nhà nước sang Việt Nam. Tiếp đó, vào tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã sang Pháp tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về đại dương và có chuyến thăm song phương, gặp gỡ các lãnh đạo Pháp tại Paris.

Theo Đại sứ, trong các cuộc trao đổi, điều nổi bật lên chính là sự tin cậy giữa hai bên; sự tin cậy của Pháp dành cho sự phát triển của Việt Nam và sự tin cậy của hai nước trong việc đóng góp cho hoạt động song phương cũng như sự ổn định chung trên thế giới.

Trước hết là lĩnh vực quốc phòng, một định thư đã được ký kết đề ra các hoạt động cụ thể để tăng cường hợp tác.

Lĩnh vực thứ hai là năng lượng, nhằm đồng hành với quá trình phát triển của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu cao về năng lượng phục vụ kinh tế và mục tiêu trung hòa carbon, Pháp có nhiều công nghệ có thể chia sẻ, kể cả trong lĩnh vực hạt nhân.

Lĩnh vực thứ ba là giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông đường sắt, ông Oliver Brochet cho biết Pháp có công nghệ đáp ứng nhu cầu này và sẵn sàng đàm phán về chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo. Ngoài ra, y tế cũng là một lĩnh vực trụ cột quan trọng có bề dày hợp tác song phương.

Nhân dịp Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14, Đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định sự đồng hành của Pháp trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển đất nước đầy tham vọng mà Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra và rất mong muốn trong năm 2026, mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên cơ sở những dự án mà 2 nước đã khởi động trong năm 2025.

"Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc mừng sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới toàn thể người dân Việt Nam. Chúc mừng năm mới đất nước Việt Nam - một đất nước có bề dày ngàn năm lịch sử, đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và giờ đây luôn nhìn vào tương lai với niềm lạc quan. Chúc mừng năm mới tất cả người dân Việt Nam".

