Quan chức Fed: Lãi suất có thể thấp hơn nữa trong năm 2026

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách cần thêm bằng chứng rõ ràng cho thấy đà tăng giá đang thực sự hạ nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao.

Chủ tịch Fed Chicago, Austan Goolsbee.

Phát biểu trên CNBC, ông Goolsbee cảnh báo rằng lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm nhà ở, chăm sóc y tế, bảo hiểm, du lịch và các dịch vụ cá nhân, vẫn dai dẳng hơn so với lạm phát hàng hóa.

Theo số liệu chính thức mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 1/2026 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,7% của tháng 12/2025 và cũng nằm dưới mức dự báo 2,5% của các chuyên gia kinh tế. Đây là mức lạm phát thấp nhất trong gần 5 năm trở lại đây và được coi là dấu hiệu lạm phát đang có chiều hướng hạ nhiệt đáng kể.﻿

Chỉ số lạm phát lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, cũng ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi chỉ tăng khoảng 2,5% so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ năm 2021.

Ông lưu ý rằng nếu các đợt tăng giá do thuế quan mới chỉ mang tính nhất thời và không lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, Fed có thể có thêm không gian để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Vị quan chức cho hay: “Nếu điều này chỉ là tạm thời và chúng ta chứng minh được rằng lạm phát đang đi đúng hướng về 2%, tôi vẫn tin rằng có thể có thêm vài đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, nhưng chúng ta cần nhìn thấy dữ liệu xác nhận điều đó.”

Tháng trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất sau 3 lần cắt giảm liên tiếp trong những tháng cuối năm 2025, tổng cộng 0,75 điểm phần trăm, nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu. Hiện lãi suất điều hành của Fed duy trì trong vùng 3,5% - 3,75%.

Dù thị trường lao động chưa rơi vào khủng hoảng, tốc độ tuyển dụng đã chậm lại rõ rệt. Tỷ lệ thất nghiệp gần đây ở mức 4,4% - 4,6%, cao nhất trong vòng 4 năm. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế vẫn tương đối vững, với GDP quý III tăng hơn 4% theo tốc độ hàng năm. Chính sự kết hợp giữa tăng trưởng khá tốt và lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát khiến Fed rơi vào thế cân bằng khó khăn giữa hai mục tiêu là ổn định giá cả và toàn dụng lao động.

Ông Goolsbee cho rằng Fed cần “một số bằng chứng” cho thấy lạm phát thực sự đang quay về quỹ đạo mục tiêu trước khi tiếp tục hạ lãi suất. Quan điểm này phản ánh sự thận trọng ngày càng gia tăng trong nội bộ Fed, khi nhiều quan chức muốn chờ thêm dữ liệu để tránh nới lỏng quá sớm và làm bùng phát lại áp lực giá cả.