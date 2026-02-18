Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán thế giới năm 2026 thế nào?

Ông Michel de Nostradamus là nhà chiêm tinh kiêm thầy thuốc người Pháp sống vào thế kỷ XVI, thường được cho là dự báo trước nhiều biến cố lớn của thời hiện đại như sự trỗi dậy của Adolf Hitler, vụ khủng bố 11/9 và đại dịch COVID-19. Và khi năm 2026 chính thức khởi động, Nostradamus tiếp tục công bố thêm nhiều lời tiên tri u ám được cho là ứng với năm nay.

Nostradamus lại trở lại với một loạt tin xấu mới. (Ảnh: New Yonrk Time)

Nhân vật nổi tiếng thế giới qua đời?

Theo những ghi chép mơ hồ của Nostradamus, một nhân vật tầm cỡ có thể gặp biến cố nghiêm trọng, được suy diễn từ câu thơ số 26 trong Thế kỷ I với nội dung: “Người vĩ đại sẽ bị sét đánh trúng đích vào ban ngày".

Những người nghiên cứu các tác phẩm của ông cho rằng hình ảnh ẩn dụ này có thể ám chỉ vụ ám sát nhằm vào nhân vật nam có ảnh hưởng lớn hoặc biến động chính trị đủ sức làm rung chuyển cả một chế độ.

Máu chảy

Trong một câu thơ được cho là có nhắc đến bối cảnh địa lý gắn với năm 2026, Nostradamus cảnh báo khu vực Ticino của Thụy Sĩ sẽ “ngập trong máu” sau hành động được xem là ưu ái. “Vì ân huệ mà thành phố sẽ dành cho… dòng sông Ticino sẽ ngập tràn máu”, đoạn thơ tiếng Pháp được dịch sang tiếng Anh có nội dung.

Ticino là vùng nói tiếng Italia ở cực nam Thụy Sĩ, nổi tiếng với cảnh quan hồ nước và sông băng yên bình. Dù từ lâu gắn với hình ảnh trung lập, đoạn thơ thế kỷ XVI này vẫn làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng bùng phát xung đột mới tại châu Âu, có thể liên quan tới căng thẳng với nước láng giềng Italia.

Và rạng sáng ngày 1/1, cháy dữ dội lớn bao trùm quán bar tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, Thụy Sĩ, cách Ticino khoảng 167 km. Vụ việc được cho là khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương, đồng thời làm bùng lên nhiều suy đoán trên mạng từ những người theo thuyết âm mưu, cho rằng thảm kịch này có liên hệ với một lời tiên tri.

Ong kinh thánh

Một dự báo đáng chú ý khác của Nostradamus có đoạn viết: “Những đàn ong khổng lồ sẽ trỗi…ban đêm sẽ phục kích…” khiến nhiều người trên mạng xã hội không khỏi hoang mang. Một số cách lý giải cho rằng hình ảnh này không ám chỉ côn trùng tấn công đô thị, mà là ẩn dụ liên quan đến chính trị, đặc biệt nhắm tới nhà lãnh đạo thế giới.

Theo một bài viết trên tờ New York Post, màu đen trong cách diễn đạt được cho là biểu trưng cho cả côn trùng lẫn chủ nghĩa phát xít, từ đó làm dấy lên suy đoán rằng chế độ toàn trị có thể giành ưu thế vào năm 2026.

Chiến tranh Bảy tháng vĩ đại

Đoạn thơ có đoạn: “Bảy tháng giao tranh, con người ngã xuống vì tội ác / Rouen, Évreux, nhà vua sẽ không bại trận”, được nhiều người diễn giải như lời dự báo về cuộc xung đột quy mô toàn cầu kéo dài 7 tháng. Có ý kiến cho rằng những dòng này hàm ý về màn đối đầu giữa hai nhà lãnh đạo đều tin chắc vào phần thắng của mình và không chấp nhận lùi bước.

Đối đầu hải quân

“Thuyền buồm và chiến hạm bao vây bảy con tàu, một trận chiến sinh tử sắp bùng nổ”, đoạn thơ VII:26 trong tác phẩm của Nostradamus viết, dẫn đến những giả thuyết cho rằng một cuộc đối đầu hải quân sắp diễn ra.

Một số tài liệu cho rằng cái nhìn bi quan trong dự ngôn của Nostradamus phần nào bắt nguồn từ việc ông say mê Kinh Cựu Ước và nỗi đau mất vợ con vì dịch bệnh, nhiều khả năng là dịch hạch. Bất lực trước bi kịch gia đình, ông dường như tìm sự giải tỏa bằng cách dự cảm về những tai ương và u ám có thể xảy đến với nhân loại.