Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ tiến sĩ Đại học trúng độc đắc 4 lần trong 17 năm, ôm hơn 500 tỷ đồng: Xác suất hiếm tới mức 1000 nghìn tỷ năm mới có một

17-02-2026 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế

Cuộc đời của bà Joan Ginther được xem là một trong những trường hợp may mắn hiếm có nhất lịch sử xổ số Mỹ.

Một nữ tiến sĩ tốt nghiệp Stanford University, từng giảng dạy toán học tại California, đã khiến giới thống kê phải kinh ngạc khi trúng độc đắc vé cào tới 4 lần trong vòng 17 năm, tổng số tiền nhận được lên tới 20,4 triệu USD, tương đương khoảng 529 tỷ đồng. Thành tích hiếm có này từng được truyền thông quốc tế gọi bà là “người phụ nữ may mắn nhất nước Mỹ”.

Cụ thể, bà Joan Ginther đã trúng giải thưởng lớn vào các năm 1993 với 5,4 triệu USD, năm 2006 với 2 triệu USD, năm 2008 với 3 triệu USD và năm 2010 với 10 triệu USD.

So với phần lớn người chơi cả đời chưa từng chạm tay vào giải độc đắc, việc trúng tới 4 lần trong chưa đầy hai thập kỷ khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, Ủy ban Xổ số bang Texas từng công khai xác nhận họ chưa bao giờ nghi ngờ bà có hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật. Toàn bộ các lần trúng thưởng đều được xác minh thông qua hệ thống kiểm tra chính thức.

Nữ tiến sĩ Đại học trúng độc đắc 4 lần trong 17 năm, ôm hơn 500 tỷ đồng: Xác suất hiếm tới mức 1000 nghìn tỷ năm mới có một- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Các bài phân tích mô tả xác suất xảy ra chuỗi sự kiện này hiếm đến mức gần như không tưởng. Có so sánh cho rằng, cơ hội đó tương đương với việc 18 lần tìm ra một hạt cát cụ thể trên Trái đất. Một số ước tính còn ví von rằng phải mất khoảng 1000 nghìn tỷ năm mới có thể xuất hiện một trường hợp tương tự.

Chính vì vậy, câu chuyện của Joan Ginther không chỉ dừng lại ở yếu tố may mắn mà còn trở thành đề tài được giới thống kê quan tâm phân tích.

Ông Alan Salzberg, nhà thống kê cao cấp tại Salt Hill Consulting, cho rằng không thể quy toàn bộ kết quả cho năng lực toán học. Theo ông, nguyên lý của xổ số không phức tạp, nhưng nếu chỉ đầu tư một khoản tiền nhỏ thì rất khó đạt được thành tích như vậy.

Ông suy đoán rằng sau lần trúng thưởng đầu tiên, bà có thể đã tái đầu tư một phần tiền vào việc mua thêm vé cào, chọn những trò có tỷ lệ hoàn vốn cao hơn nhằm nâng xác suất tổng thể. Việc sinh sống tại khu vực nông thôn bang Texas, nơi số người tham gia có thể ít hơn, cũng có thể mang lại một số lợi thế tương đối. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không phải mô hình có thể sao chép, bởi yếu tố may mắn vẫn đóng vai trò quyết định.

Dù sở hữu tổng số tiền thưởng hơn 20 triệu USD, Joan Ginther sống khá kín tiếng. Bà trở về quê nhà tại Texas và duy trì lối sống giản dị. Bà được cho là đã hỗ trợ tài chính để con cái hoàn thành việc học, giúp đỡ những người gặp khó khăn kinh tế, hỗ trợ bạn bè mua nhà hoặc vượt qua giai đoạn thiên tai. Ngoài ra, bà còn thường xuyên dạy kèm toán miễn phí cho người quen.

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, bà qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 77 tuổi. Thủ tục chứng thực di chúc hiện đang được tiến hành tại thành phố San Antonio, bang Texas và vẫn chưa hoàn tất.

Nguồn: ETtoday

Trúng độc đắc 102 tỷ đồng, người đàn ông tiết lộ điều khó tin

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
độc đắc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nước châu Á bơm 3,3 tỷ USD tiền mới phục vụ người dân mừng tuổi dịp Tết

Nước châu Á bơm 3,3 tỷ USD tiền mới phục vụ người dân mừng tuổi dịp Tết Nổi bật

Đại sứ Pháp: Tết là dịp thể hiện sức sống và sự quả cảm của người dân Việt Nam

Đại sứ Pháp: Tết là dịp thể hiện sức sống và sự quả cảm của người dân Việt Nam Nổi bật

Quốc gia châu Âu ra điều kiện với Moscow, doạ tịch thu hơn 40 triệu USD tài sản tư nhân Nga để chuyển cho Ukraine

Quốc gia châu Âu ra điều kiện với Moscow, doạ tịch thu hơn 40 triệu USD tài sản tư nhân Nga để chuyển cho Ukraine

20:44 , 17/02/2026
Chi phí cao không tưởng của chiến dịch đột kích Venezuela

Chi phí cao không tưởng của chiến dịch đột kích Venezuela

20:17 , 17/02/2026
Tách khỏi lưới điện Nga, quốc gia EU chịu giá năng lượng cao giữa mùa đông lạnh bất thường, người dân cạn kiệt củi khô để sưởi ấm

Tách khỏi lưới điện Nga, quốc gia EU chịu giá năng lượng cao giữa mùa đông lạnh bất thường, người dân cạn kiệt củi khô để sưởi ấm

19:28 , 17/02/2026
Chuyện gì đang xảy ra ở Cuba?

Chuyện gì đang xảy ra ở Cuba?

17:29 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên