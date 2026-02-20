Warren Buffett tiết lộ khoản đầu tư sinh lãi tốt nhất từ trước đến nay, ‘miễn nhiễm’ với lạm phát xói mòn

Đầu tư vào bản thân là tài sản chống lạm phát hiệu quả

Warren Buffett, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, đánh giá “vốn con người” quan trọng hơn bất kỳ mã cổ phiếu nào.

Năm 2022, ông nói với cổ đông rằng điều tốt nhất mỗi người có thể làm là trở nên đặc biệt giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Theo ông, những năng lực cá nhân không thể bị lấy đi và không thể bị lạm phát bào mòn.

Tiền lương của những lao động tay nghề cao thường tăng nhanh hơn lạm phát. Một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu, một kiến trúc sư an ninh điện toán đám mây hoặc một nhà tạo mẫu tóc cao cấp có thể tăng phí dịch vụ khi chi phí leo thang. Khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền vì coi trọng sản phẩm của họ hơn chi phí đầu vào.

Khác với máy móc, trí tuệ và uy tín cá nhân không cần chi phí nâng cấp lớn. Điều cần thiết là mỗi người cần rèn luyện và học hỏi liên tục. Việc nâng cao kỹ năng cũng không bị đánh thuế như thu nhập đầu tư.

Năm 2008, khi được hỏi về kênh đầu tư tốt nhất để phòng ngừa khủng hoảng nợ, Warren Buffett cũng đưa ra quan điểm tương tự. Ông cho rằng nếu một người là bác sĩ giỏi nhất, giáo viên giỏi nhất hoặc nhân viên bán hàng giỏi nhất trong khu vực, họ vẫn có thể đạt kết quả tốt bất kể đồng tiền biến động ra sao. Theo ông, đầu tư vào bản thân luôn là lựa chọn tốt nhất.

Doanh nghiệp ít thâm dụng vốn và khả năng định giá cao

Cũng trong cuộc phỏng vấn năm 2008, Warren Buffett đưa ra chiến lược thứ hai để ứng phó lạm phát. Ông cho rằng nên sở hữu doanh nghiệp hoặc cổ phiếu của các công ty không đòi hỏi đầu tư vốn lớn.

Chi phí vốn thường tăng khi lạm phát cao. Doanh nghiệp không cần nhiều vốn đầu tư bổ sung sẽ ít chịu áp lực hơn. Những công ty có thương hiệu mạnh và khả năng định giá cao thường duy trì kết quả tốt trong môi trường lạm phát.

Đây là các doanh nghiệp có nhu cầu ổn định và biên lợi nhuận cao. Họ không phải liên tục chi tiêu cho tài sản thâm dụng vốn như nhà máy mới.

Các công ty hàng tiêu dùng thiết yếu có thương hiệu mạnh như Coca-Cola và Procter & Gamble là ví dụ tiêu biểu. Chi phí điều chỉnh sản phẩm của họ không lớn và giá bán có thể tăng theo lạm phát bán lẻ.

Các doanh nghiệp phần mềm và nền tảng số cũng có đặc điểm tương tự. Sau khi xây dựng hệ thống ban đầu, chi phí phục vụ thêm người dùng mới là rất thấp. Doanh thu có thể tăng mà không cần đầu tư vốn lớn. Mức giá có thể điều chỉnh theo lạm phát trong khi biên lợi nhuận vẫn cao.

Mô hình kinh doanh thu phí bản quyền cũng được ông nhắc đến, bao gồm mạng lưới thẻ tín dụng, danh mục bản quyền âm nhạc hoặc hệ thống nhượng quyền. Các mô hình này thu phí trên doanh thu danh nghĩa tăng dần theo thời gian.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần xem xét định giá, rủi ro cạnh tranh và mức nợ vay. Doanh nghiệp nhẹ vốn không đồng nghĩa hoàn toàn miễn nhiễm với lạm phát. Dù vậy, lịch sử cho thấy các công ty có quyền định giá cao và nhu cầu tái đầu tư thấp thường tăng lợi nhuận nhanh hơn chỉ số giá tiêu dùng. Điều này giúp bảo vệ cổ đông khỏi việc sức mua bị xói mòn.

Tóm lại, lời khuyên của Warren Buffett khá rõ ràng. Thứ nhất đó là biến bản thân thành một chuyên gia. Theo ông, khả năng kiếm tiền của chính mình là lớp bảo vệ tốt nhất trước lạm phát. Thứ hai, nhà đầu tư nên ưu tiên doanh nghiệp không cần chi tiêu vốn lớn và có thể tăng giá bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến doanh số.

Theo Investopedia