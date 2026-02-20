Giá vàng neo cao khi nhà đầu tư ‘căng mắt’ theo dõi lãi suất Fed và biến động địa chính trị

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ cần đạt được một “thỏa thuận có ý nghĩa” với Iran. Ông nói 10 ngày tới sẽ cho thấy liệu hai bên có đạt được thỏa thuận hay không. Ông nhận định Iran hiện là một “điểm nóng” dù các quan chức hai bên đang có các cuộc trao đổi tích cực.

Rủi ro địa chính trị gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng là tài sản trú ẩn. Kim loại quý này có thời điểm tăng tới 0,9% sau đó thu hẹp đà tăng.

Giới giao dịch cũng cân nhắc lộ trình lãi suất của Mỹ. Đây là yếu tố then chốt chi phối giá vàng.

Thống đốc Fed Stephen Miran đã giảm mức độ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sâu trong năm nay. Theo Dow Jones, ông cho biết dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế mạnh hơn dự kiến.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, ông Miran nói thị trường lao động duy trì tốt hơn dự báo. Ông cũng cho biết lạm phát hàng hóa có dấu hiệu dai dẳng hơn. Vì vậy, ông không còn cho rằng Fed nên cắt giảm lãi suất nhiều như ông nghĩ cách đây hai tháng.

Nhận định của ông Miran được đưa ra trong bối cảnh biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed cho thấy các quan chức tỏ ra thận trọng với việc cắt giảm lãi suất. Diễn biến này có thể tạo khác biệt quan điểm với Tổng thống Trump. Ông Trump từng ủng hộ việc cắt giảm thêm lãi suất. Lãi suất giảm thường có lợi cho vàng vì đây là tài sản không sinh lãi.

Biến động của cả vàng và bạc tăng mạnh trong những tháng gần đây. Mức biến động đặc biệt lớn kể từ đợt bán tháo lịch sử vào cuối tháng 1.

Một số ngân hàng gồm BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG và Goldman Sachs Group Inc. dự báo giá vàng sẽ quay lại xu hướng tăng. Các yếu tố hỗ trợ đà tăng nhiều năm qua vẫn còn. Nỗi lo về tính độc lập của Fed và căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ kim loại quý.