Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng neo cao khi nhà đầu tư ‘căng mắt’ theo dõi lãi suất Fed và biến động địa chính trị

20-02-2026 - 08:50 AM | Tài chính quốc tế

Giá vàng dao động quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce khi các nhà giao dịch đánh giá căng thẳng địa chính trị mới và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ cần đạt được một “thỏa thuận có ý nghĩa” với Iran. Ông nói 10 ngày tới sẽ cho thấy liệu hai bên có đạt được thỏa thuận hay không. Ông nhận định Iran hiện là một “điểm nóng” dù các quan chức hai bên đang có các cuộc trao đổi tích cực.

Rủi ro địa chính trị gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với vàng là tài sản trú ẩn. Kim loại quý này có thời điểm tăng tới 0,9% sau đó thu hẹp đà tăng.

Giới giao dịch cũng cân nhắc lộ trình lãi suất của Mỹ. Đây là yếu tố then chốt chi phối giá vàng.

Thống đốc Fed Stephen Miran đã giảm mức độ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sâu trong năm nay. Theo Dow Jones, ông cho biết dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế mạnh hơn dự kiến.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, ông Miran nói thị trường lao động duy trì tốt hơn dự báo. Ông cũng cho biết lạm phát hàng hóa có dấu hiệu dai dẳng hơn. Vì vậy, ông không còn cho rằng Fed nên cắt giảm lãi suất nhiều như ông nghĩ cách đây hai tháng.

Nhận định của ông Miran được đưa ra trong bối cảnh biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed cho thấy các quan chức tỏ ra thận trọng với việc cắt giảm lãi suất. Diễn biến này có thể tạo khác biệt quan điểm với Tổng thống Trump. Ông Trump từng ủng hộ việc cắt giảm thêm lãi suất. Lãi suất giảm thường có lợi cho vàng vì đây là tài sản không sinh lãi.

Biến động của cả vàng và bạc tăng mạnh trong những tháng gần đây. Mức biến động đặc biệt lớn kể từ đợt bán tháo lịch sử vào cuối tháng 1.

Một số ngân hàng gồm BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG và Goldman Sachs Group Inc. dự báo giá vàng sẽ quay lại xu hướng tăng. Các yếu tố hỗ trợ đà tăng nhiều năm qua vẫn còn. Nỗi lo về tính độc lập của Fed và căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ kim loại quý.

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
14 năm khoét núi, hơn 150.000 “bể bơi” nước tràn vào khi đào hầm: Láng giềng Việt Nam sắp hoàn thành tuyến đường đi hơn 300 km chỉ mất 4 tiếng rưỡi

14 năm khoét núi, hơn 150.000 “bể bơi” nước tràn vào khi đào hầm: Láng giềng Việt Nam sắp hoàn thành tuyến đường đi hơn 300 km chỉ mất 4 tiếng rưỡi Nổi bật

Tố Ukraine cố tình đóng băng đường ống dẫn dầu Nga, quốc gia EU cắt nguồn cung dầu cho Kiev, tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tố Ukraine cố tình đóng băng đường ống dẫn dầu Nga, quốc gia EU cắt nguồn cung dầu cho Kiev, tuyên bố tình trạng khẩn cấp Nổi bật

Một nửa dân số không có điện vẫn cố làm xe điện, kỳ lạ quốc gia từng vỡ nợ thì nay đặt cược vào EV để mong đổi đời

Một nửa dân số không có điện vẫn cố làm xe điện, kỳ lạ quốc gia từng vỡ nợ thì nay đặt cược vào EV để mong đổi đời

08:04 , 20/02/2026
Quốc gia "hạnh phúc nhất thế giới" ra quyết định khiến thế giới ngỡ ngàng: Sau 1 năm, cái kết thành phũ phàng

Quốc gia "hạnh phúc nhất thế giới" ra quyết định khiến thế giới ngỡ ngàng: Sau 1 năm, cái kết thành phũ phàng

07:31 , 20/02/2026
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án chung thân

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án chung thân

07:13 , 20/02/2026
Em trai vua Charles, cựu hoàng tử Anh Andrew bị bắt

Em trai vua Charles, cựu hoàng tử Anh Andrew bị bắt

06:59 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên